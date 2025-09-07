Plantas prohibidas: ¿cómo saber si las especies de mi jardín son tóxicas para las mascotas?

Lo mismo ocurre con plantas de interior como el potus, una especie famosísima que genera una sustancia (como mecanismo de defensa), que puede ser muy tóxica para las mascotas del hogar.

plantas Las plantas segregan sustancias tóxicas para protegerse de los depredadores.

Existe una lista de plantas creada por expertos de la Sociedad Americana de Prevención contra la Crueldad Animal (ASPCA). En esta lista se pueden buscar las plantas por sus nombres científicos e identificar aquellas que son o no tóxicas para las mascotas. Algunas de las plantas comunes del jardín y del hogar, que son peligrosas para las mascotas, son las siguientes:

Aloe Vera.

Helecho espárrago.

Lirio Asiático.

Enredadera de punta de flecha.

Azafrán.

Begonia.

Cala.

También puedes consultar a un veterinario o jardinero experto antes de comprar plantas o cultivar cualquier tipo de especie verde en el jardín. En casos de emergencia o intoxicación, lo ideal es buscar ayuda inmediata y recurrir a un profesional.

Consejos para evitar que las mascotas se acerquen a tus plantas

gatos Pueden entrenar a tus mascotas para que no muerdan ni dañen las plantas.

Las mascotas juegan y exploran por naturaleza, guiadas por los olores, sonidos y todo aquello que llame su atención. Dentro de casa, lo mejor es colocar plantas en zonas altas alejadas de los perros. Si tienes gatos, es un poco más difícil, ya que se suben a cualquier superficie.

Tanto en el jardín como en el interior del hogar, puedes colocar algunas cáscaras cítricas en la tierra de las plantas para espantar a las mascotas. Si se trata de especies verdes muy peligrosas, lo mejor será eliminarlas y retirarlas del jardín. Cuando compres plantas de interior, elige siempre las que no representen un problema para tus mascotas.