Los secretos para que tu planta de ciboulette crezca sana y no se marchite

ciboulette Esta planta aromática se utiliza en ensaladas, sopas, verduras al horno, pastas y más. Imagen: Freepik.

Si quieres cultivar esta planta aromática en tu jardín, toma nota de sus cuidados básicos. Así, podrás disfrutar del sabor fresco y suave de esta hierba en tus platillos.

Cómo y cuándo plantar un ciboulette

"Para sembrar y plantar cebollino, puedes optar por comprar la planta joven en un vivero o cultivarla a partir de semillas. Si optas por las semillas, colócalas en una maceta y ponla en un lugar sombreado con temperatura templada. Dado el pequeño tamaño de las semillas, apenas deberás añadir sustrato sobre ellas", revelan en Hogarmania.

Se puede sembrar cebollín durante todo el año, pero las condiciones de la primavera son óptimas para la germinación y el desarrollo de la planta. Cabe destacar que la germinación suele tardar entre 10 y 15 días, aunque puede demorar un poco más.

flores de cebollino El cebollín tiene flores esféricas de color púrpura pálido. Imagen: Freepik.

Una vez que los brotes hayan crecido lo suficiente y tengan varias hojas, trasplántalos a contenedores más grandes. Escoge macetas de al menos 12 cm para que dispongan de espacio suficiente para el desarrollo de raíces.

Cuidados básicos para el mantenimiento de la planta

El ciboulette florece mejor en condiciones de pleno sol, así que una vez que germine, posiciona la maceta donde reciba al menos seis horas de luz diarias. Tolera la luz parcial, aunque esto puede resultar en menos vigor y menos flores. Si se cultiva en interiores, es importante colocar la planta cerca de una ventana para que reciba luz.

Como es una hierba aromática de entornos húmedos, requiere hidratación constante. Hay que regar cada semana para mantener su exuberancia y fomentar el crecimiento. Por último, asegúrate de que la planta tenga un suelo bien drenado y con buena aireación. Puedes usar una mezcla de tierra de jardín, compost y arena en partes iguales.