Dónde colocar las plantas y suculentas con espinas para contrarrestar la mala suerte, según el Feng Shui

Las plantas o suculentas con espinas no deben ubicarse en cualquier lugar de la casa, ya que afectan las energías del hogar

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El Feng Shui siempre recomienda mover o colocar diversos objetos de la casa en sitios especiales para atraer buena suerte y buena energía. Por ejemplo, se dice que las plantas y suculentas que tienen espinas pueden atraer la mala suerte, pero un pequeño truco del Feng Shui puede contrarrestar esto.

En la siguiente nota te diremos en qué sitios de la casa debes colocar las plantas y suculentas con espinas para que no atraigan la mala suerte al hogar.

¿Dónde ubicar las plantas y suculentas con espinas?

Astrid Izquierdo, experta en Feng Shui y autora del libro “El pequeño libro del Feng Shui”, asegura que las plantas pueden transformar la energía de cualquier ambiente. Sin embargo, no todas son iguales ni generan el mismo tipo de energía, pues las plantas con espinas como los cactus no son apropiados para el interior del hogar.

Las plantas y suculentas con espinas suelen atraer malas energías.

Además, Izquierdo asegura que los cactus y las suculentas presentan ciertas características que los vuelven inadecuados para los espacios cerrados. Esto se debe a su forma y naturaleza física, ya que las espinas, los bordes afilados y su aspecto defensivo generan una energía considerada excesivamente yang.

En el Feng Shui, todas las cosas contienen una combinación de las energías yin (pasiva, receptiva, introspectiva) y yang (activa, expansiva, agresiva). Es importante lograr un equilibrio entre el ying y el yang, y los objetos con formas punzantes, como los cactus, concentran demasiado yang, lo cual puede alterar el balance, provocando tensiones, inquietud e incluso conflictos dentro del hogar.

Una excesiva energía yang puede causar la sensación de incomodidad o agresividad en el ambiente. Según la experta en Feng Shui, si bien no se trata de una amenaza literal o un presagio negativo, sí puede ser una fuente potencial de desequilibrio energético.

Además, la revista especializada en diseño e interiorismo Architectural Digest, asegura que los cactus y las plantas que tienen espinas, requieren de pocos cuidados, como por ejemplo poco riego (ya que pueden almacenar líquidos por varias semanas).

Para el Feng Shui, esta capacidad de no requerir mucho riego y de poder almacenar líquido puede tomarse como una metáfora de que la planta puede vivir plenamente y sobrevivir, generando un contraste con la doctrina asiática, donde se privilegian plantas que irradien suavidad, plenitud y armonía.

Las plantas y suculentas con espinas suelen atraer malas energías.

El Feng Shui recomienda que los cactus y plantas con espinas deben colocarse en espacios exteriores, como balcones, jardines o terrazas, es decir, en ubicaciones que le permiten desempeñar una función protectora, actuando como una especie de barrera natural contra las malas energías del exterior.

