Qué significa sentir olor a humedad y que nadie más lo perciba

Pero no solo de fantasmas se nutren las creencias. Otra razón para percibir olor a humedad cuando nadie más lo hace es que se esté recibiendo un aviso o premonición de que algo malo se avecina, una enfermedad, un accidente o incluso la muerte de alguien cercano.

En tanto, el Feng Shui también tiene su explicación hacia el hecho de percibir olor a humedad y es que lo asocia con la presencia de energías negativas en el lugar, de que allí existe un estancamiento y que se necesita de una limpieza o purificación.

olor a humedad Sentir olor a humedad es muy común y tiene una explicación racional y otras que no lo son

Qué hacer si se siente olor a humedad en el hogar

En el caso de que una persona sienta olor a humedad en su casa, lo principal es averiguar las razones de este olor. Incluso, si esta persona creyera en el Feng Shui o en las creencias populares.

Esto se debe a que el olor a humedad puede provenir de una fuente real o tangible y que la casa tenga problemas de moho o de humedad y se requiera de un experto para trabajar en ello antes de que las consecuencias se comiencen a notar mucho más.