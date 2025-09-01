Inicio Sociedad olor
Qué significa sentir olor a humedad y que nadie más lo perciba

Muchas personas dicen sentir olor a humedad y aunque esto suele tener explicaciones racionales, también hay de otro tipo

Por Alejandro Navarta
¿Qué significado tiene sentir olor a humedad?

Sentir olor a humedad alrededor de uno tiene varias explicaciones lógicas y racionales, como la existencia de moho o la falta de ventilación, pero hay momentos en que una persona dice sentir ese aroma y que nadie más lo perciba. En el folclore popular, esas situaciones también hallan una explicación.

Las creencias populares o el folclore son de alimentarse mucho de este tipo de situaciones y el percibir olor a humedad cuando nadie más lo hace, también tiene su explicación en este tipo de ideas. Y es más de una.

Sentir olor a humedad es muy común y tiene una explicación racional y otras que no lo son

Qué significa sentir olor a humedad

Según las creencias populares, el percibir olor a humedad puede ser una consecuencia de varias causas. Una de ellas, es que, aunque no se vea, existe la presencia de un ánima en pena que se encuentra cercana y que busca paz o ayuda para cruzar al otro lado.

Pero no solo de fantasmas se nutren las creencias. Otra razón para percibir olor a humedad cuando nadie más lo hace es que se esté recibiendo un aviso o premonición de que algo malo se avecina, una enfermedad, un accidente o incluso la muerte de alguien cercano.

En tanto, el Feng Shui también tiene su explicación hacia el hecho de percibir olor a humedad y es que lo asocia con la presencia de energías negativas en el lugar, de que allí existe un estancamiento y que se necesita de una limpieza o purificación.

Sentir olor a humedad es muy común y tiene una explicación racional y otras que no lo son

Qué hacer si se siente olor a humedad en el hogar

En el caso de que una persona sienta olor a humedad en su casa, lo principal es averiguar las razones de este olor. Incluso, si esta persona creyera en el Feng Shui o en las creencias populares.

Esto se debe a que el olor a humedad puede provenir de una fuente real o tangible y que la casa tenga problemas de moho o de humedad y se requiera de un experto para trabajar en ello antes de que las consecuencias se comiencen a notar mucho más.

