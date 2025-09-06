El feliz momento de Matías Fernández y de todo Independiente Rivadavia. El Tute abrió el camino para el triunfo en Copa Argentina frente a Tigre.

Foto: Nicolás Rio/Diario UNO

El triunfo de Independiente Rivadavia tuvo un principio y un final frente al durísimo Tigre, y donde la Lepra consiguió una marca histórica para el club, al ganar en Rosario y meterse por primera vez en una semifinal de la máxima categoría del fútbol argentino. Los artífices de este logro fueron Matías Fernández y Ezequiel Bonifacio, autores del primero y tercer gol.

Tras el gol del platense Fernández, Tigre logró la igualdad en el duelo por cuartos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio de Newell's, en Rosario. Fabrizio Sartori volvió a poner en ventaja a los de Alfredo Berti, y selló el triunfo el ingresado Ezequiel Bonifacio.

El festejo de el Tute Fern&aacute;ndez, dedicado a su familia y a los hinchas de la Lepra que fueron a Rosario.

Matías Fernández y el premio al esfuerzo en Independiente Rivadavia

Embed - Matías Fernández feliz por su gol a Tigre y su presente en Independiente Rivadavia

El Tute Matías Fernández no pudo ocultar su felicidad y sabor a revancha con la vida al poner en camino el triunfo de la Lepra este viernes por la noche, y tras salir de los camarines lo afirmó: " Contento, porque pasamos, era un partido difícil, y por el gol, no puedo decir nada, Seba (Villa) me pone una bocha linda, después Fabri (Sartori) hizo el 2 a 1, y la verdad es que ¡qué más puedo pedir! Estamos en semifinal de la Copa Argentina, lo que tanto soñé, así que muy contento".

Consultado sobre si es consciente de su buen momento y el seguimiento del hincha que lo reconoce, dijo con real modestia. "Yo trabajo para el equipo, trabajo para mi, después lo que pasa dentro de la cancha es secundario. Pueden pasar buenas cosas, como malas, uno siempre trabaja para mejorar y el equipo".

"Uno siempre sueña con estas cosas. Me voy un tiempo atrás, y lo imaginaba, soñaba por cuando se iba a dar. Hoy estoy acá y lo estoy disfrutando. A veces uno no toma dimensión de lo que está pasando. Hay que disfrutar y seguir", Matías Fernández, delantero de Independiente Rivadavia

Sobre las dedicatorias post- conquista del gol, se le consultó respecto de quien se acuerda en el momento al nacido en La Plata. "De mi hijo y mi señora, que siempre estuvieron siempre, y en los malos momentos. Ellos no están en Mendoza, y los extraño mucho, Se me hace muy difícil. Esa dedicatoria de cuando hago el gol es para ellos, que están siempre", confesó.

Respecto a la hinchada que los acompaño en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, reconoció: "Estamos muy agradecidos, no sé cuantas horas en auto o en micro (para venir a Rosario), y la verdad que es difícil, pero (estamos) contentos de este triunfo para ellos".

Embed - La felicidad de Ezequiel Bonifacio tras el gol que aseguró el triunfo de Independiente Rivadavia

Ezequiel Bonifacio selló el pasaporte a las semifinales de Copa Argentina

El defensor ex Huracán, Unión y Banfield Ezequiel Bonifacio tuvo "epifanía" sobre el final del partido entre la Lepra y Tigre, al poner un zapatazo que marcó el 3 a 1 definitivo del partido contra los de Victoria.

Sobre el momento vivido en cancha, Ezequiel señaló: "La verdad que es una alegría este triunfo, creo que este plantel se lo merecía por todo el sacrificio, por la toda humildad con que trabaja este grupo. Por suerte le pudimos dar esta alegría a la gente, y estamos metidos para ir por más".

El zapatazo de derecha que asegur&oacute; el triunfo de Independiente Rivadavia y el pasaje a semifinales de la Copa Argentina.

El defensor se mostró muy bien acogido en el club, al decir "estoy muy agradecido, lo dije cuando tuvimos el primer contacto, a todo el club, a mis compañeros, que desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo. Poder devolver algo es muy gratificante".

Respecto a la "frutilla del postre", el gol que cerró el tanteador frente a Tigre, dijo: "Lo importante es que se ganó. Hoy me tocó hacer el gol, pero en otro momento me ha tocado participar algunos minutos, defender, son cosas que pasan en los partidos y sirven para seguir trabajando, concluyó Ezequiel Bonifacio.

