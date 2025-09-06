Consultado sobre si es consciente de su buen momento y el seguimiento del hincha que lo reconoce, dijo con real modestia. "Yo trabajo para el equipo, trabajo para mi, después lo que pasa dentro de la cancha es secundario. Pueden pasar buenas cosas, como malas, uno siempre trabaja para mejorar y el equipo".

"Uno siempre sueña con estas cosas. Me voy un tiempo atrás, y lo imaginaba, soñaba por cuando se iba a dar. Hoy estoy acá y lo estoy disfrutando. A veces uno no toma dimensión de lo que está pasando. Hay que disfrutar y seguir", Matías Fernández, delantero de Independiente Rivadavia

Sobre las dedicatorias post- conquista del gol, se le consultó respecto de quien se acuerda en el momento al nacido en La Plata. "De mi hijo y mi señora, que siempre estuvieron siempre, y en los malos momentos. Ellos no están en Mendoza, y los extraño mucho, Se me hace muy difícil. Esa dedicatoria de cuando hago el gol es para ellos, que están siempre", confesó.

Respecto a la hinchada que los acompaño en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, reconoció: "Estamos muy agradecidos, no sé cuantas horas en auto o en micro (para venir a Rosario), y la verdad que es difícil, pero (estamos) contentos de este triunfo para ellos".

Embed - La felicidad de Ezequiel Bonifacio tras el gol que aseguró el triunfo de Independiente Rivadavia

Ezequiel Bonifacio selló el pasaporte a las semifinales de Copa Argentina

El defensor ex Huracán, Unión y Banfield Ezequiel Bonifacio tuvo "epifanía" sobre el final del partido entre la Lepra y Tigre, al poner un zapatazo que marcó el 3 a 1 definitivo del partido contra los de Victoria.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-tigre-ezequiel bonifacio-festejo

Sobre el momento vivido en cancha, Ezequiel señaló: "La verdad que es una alegría este triunfo, creo que este plantel se lo merecía por todo el sacrificio, por la toda humildad con que trabaja este grupo. Por suerte le pudimos dar esta alegría a la gente, y estamos metidos para ir por más".

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-tigre-ezequiel bonifacio-gol El zapatazo de derecha que aseguró el triunfo de Independiente Rivadavia y el pasaje a semifinales de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El defensor se mostró muy bien acogido en el club, al decir "estoy muy agradecido, lo dije cuando tuvimos el primer contacto, a todo el club, a mis compañeros, que desde que llegué me hicieron sentir muy cómodo. Poder devolver algo es muy gratificante".

Respecto a la "frutilla del postre", el gol que cerró el tanteador frente a Tigre, dijo: "Lo importante es que se ganó. Hoy me tocó hacer el gol, pero en otro momento me ha tocado participar algunos minutos, defender, son cosas que pasan en los partidos y sirven para seguir trabajando, concluyó Ezequiel Bonifacio.