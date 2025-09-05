Italia, con una gran actuación de Mateo Retegui, goleó a Estonia en su debut en las Eliminatorias

A los 14 minutos, Federico Dimarco metió un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Luego el argentino robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el 2 a 0.

Luego Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia, que había resistido casi una hora, intentó descontar pero falló en la definición.

En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5 a 0 definitivo. Italia volvió a golpear las puertas de Noruega, líder del grupo.

Francia comenzó su camino con autoridad. A los 9 minutos, Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo hacia la izquierda. Bradley Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.

mbappe Mbappé le dio el triunfo a Francia sobre Ucrania.

En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2 a 0. Francia fue más en el global y sumó tres puntos clave en su debut clasificatorio.

Gol 51 de Kylian Mbappé con Francia. Empata a Thierry Henry y está a 6 de igualar al máximo goleador en selección francesa: Olivier Giroud (57).



