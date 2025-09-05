Inicio Ovación Fútbol Mateo Retegui
Eliminatorias

Italia, con una gran actuación de Mateo Retegui, goleó a Estonia en su debut en las Eliminatorias

La selección de Italia, con goles del argentino Mateo Retegui, goleó a Estonia en el inicio de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Por UNO
Mateo Retegui marcó un gol para Italia en las Eliminatorias europeas.

Mateo Retegui marcó un gol para Italia en las Eliminatorias europeas.

La selección de Italia comenzó de la mejor manera las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026. El equipo azzurro, con un doblete del argentino Mateo Retegui, goleó a Estonia en el inicio de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Mientras que Francia, comenzó el certamen con un sólido triunfo de 2 a 0 ante Ucrania.

mateo-reteguii-1
Mateo Retegui la rompi&oacute; en la selecci&oacute;n italiana.

Mateo Retegui la rompió en la selección italiana.

El equipo de Genaro Gattuso dominó desde el inicio y en el complemento concretó la goleada.

A los 14 minutos, Federico Dimarco metió un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Luego el argentino robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el 2 a 0.

Embed

Luego Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia, que había resistido casi una hora, intentó descontar pero falló en la definición.

En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5 a 0 definitivo. Italia volvió a golpear las puertas de Noruega, líder del grupo.

Francia comenzó su camino con autoridad. A los 9 minutos, Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo hacia la izquierda. Bradley Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.

mbappe
Mbapp&eacute; le dio el triunfo a Francia sobre Ucrania.

Mbappé le dio el triunfo a Francia sobre Ucrania.

En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2 a 0. Francia fue más en el global y sumó tres puntos clave en su debut clasificatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisOmarTapia/status/1964078455672225984&partner=&hide_thread=false

Otros resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

  • Eslovenia 2 - Suecia 2
  • Suiza 4 - Kosovo 0
  • Dinamarca 0 - Escocia 0
  • Grecia 5 - Bielorrusia 1
  • Islandia 5 - Azerbaiyán 0
  • Moldavia 0 - Israel 4
  • Islas Feroe 0 - Croacia 1
  • Montenegro 0 - República Checa 2

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas