Italia, con una gran actuación de Mateo Retegui, goleó a Estonia en su debut en las Eliminatorias

A los 14 minutos, Federico Dimarco metió un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Luego el argentino robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el 2 a 0.
Luego Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia, que había resistido casi una hora, intentó descontar pero falló en la definición.
En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5 a 0 definitivo. Italia volvió a golpear las puertas de Noruega, líder del grupo.
Francia comenzó su camino con autoridad. A los 9 minutos, Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo hacia la izquierda. Bradley Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.
mbappe
Mbappé le dio el triunfo a Francia sobre Ucrania.
En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2 a 0. Francia fue más en el global y sumó tres puntos clave en su debut clasificatorio.
Otros resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:
- Eslovenia 2 - Suecia 2
- Suiza 4 - Kosovo 0
- Dinamarca 0 - Escocia 0
- Grecia 5 - Bielorrusia 1
- Islandia 5 - Azerbaiyán 0
- Moldavia 0 - Israel 4
- Islas Feroe 0 - Croacia 1
- Montenegro 0 - República Checa 2