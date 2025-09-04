Eliminatorias: Alemania perdió con Eslovaquia y hubo triunfos de España y Bélgica

Embed - LOS HALCONES DIERON LA SORPRESA Y VENCIERON A LOS TEUTONES | Eslovaquia 2-0 Alemania | RESUMEN

Empate entre Países Bajos y Polonia

En el encuentro más importante del Grupo G Países Bajos empató como local ante Polonia 1 a 1 con gol de Denzel Dumfries para los neerlandeses y Matty Cash para la visita.

Embed - CON UN GOLAZO DE CASH, LOS BLANQUIRROJOS RESCATARON UN EMPATE | Países Bajos 1-1 Polonia | RESUMEN

En este grupo la jornada se completó con el empate 1 a 1 entre Lituania y Malta.

Victoria de España y goleada de Bélgica

En Sofía, España debutó con autoridad en el Grupo E y venció 3 a 0 a Bulgaria. La Roja resolvió el partido en la primera mitad: Mikel Oyarzabal abrió el marcador, Marc Cucurella amplió con un zurdazo tras un centro de Lamine Yamal, y Mikel Merino sentenció de cabeza antes del descanso.

Embed - LA ROJA ARRANCÓ SU CAMINO AL MUNDIAL CON UNA GOLEADA | Bulgaria 0-3 España | RESUMEN

En el segundo tiempo, el equipo de Luis de la Fuente administró energías y mantuvo el control, pensando en el duelo clave ante Turquía que superó como visitante a Georgia por 3 a 2.

Por su parte, Gales logró un triunfo vital en Astana al vencer 1 a 0 a Kazajistán con gol de Kieffer Moore y será el principal adversario en el Grupo J de Bélgica que aplastó a Liechtenstein por 6 a 0 con tantos de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (2, uno de penal), Arthur Theate, Kevin De Bruyne y Malick Fofana

Embed - LOS DIABLOS ROJOS NO TUVIERON PIEDAD EN EL ARRANQUE | Liechtenstein 0-6 Bélgica | RESUMEN

Los partidos de este viernes en las Eliminatorias Europeas

Eslovenia vs. Suecia

Suiza vs. Kosovo

Dinamarca vs. Escocia

Grecia vs. Bielorrusia

Islandia vs. Azerbaiyán

Ucrania vs. Francia

Italia vs. Estonia

Moldavia vs. Israel

Islas Faroe vs. Croacia

Montenegro vs. República Checa

Juegan a las 15.45 hora argentina con TV por ESPN y Disney Plus.