Inicio Ovación Fútbol Eliminatorias
Rumbo al Mundial 2026

Eliminatorias: Alemania perdió con Eslovaquia y hubo triunfos de España y Bélgica

Eslovaquia se impuso ante Alemania en Bratislava y dio el primer gran golpe del camino hacia el Mundial 2026 por el Grupo A de las Eliminatorias Europeas.

Por UNO
Duro golpe para Alemania.

Duro golpe para Alemania.

Eslovaquia se impuso 2 a 0 ante Alemania en Bratislava y dio el primer gran golpe del camino hacia el Mundial 2026 por el Grupo A de las Eliminatorias Europeas.

El equipo de Julian Nagelsmann mostró una preocupante falta de reacción ante un rival que supo capitalizar errores defensivos, manejar los tiempos del partido con inteligencia e imponerse con goles de Dávid Hancko y David Strelec.

eslovaquia 1

Mientras Alemania deberá recomponerse ante Irlanda del Norte, Eslovaquia se ilusiona con una clasificación temprana en un grupo que también incluye a Luxemburgo derrotado este jueves por los irlandeses por 3 a 1.

Embed - LOS HALCONES DIERON LA SORPRESA Y VENCIERON A LOS TEUTONES | Eslovaquia 2-0 Alemania | RESUMEN

Empate entre Países Bajos y Polonia

En el encuentro más importante del Grupo G Países Bajos empató como local ante Polonia 1 a 1 con gol de Denzel Dumfries para los neerlandeses y Matty Cash para la visita.

Embed - CON UN GOLAZO DE CASH, LOS BLANQUIRROJOS RESCATARON UN EMPATE | Países Bajos 1-1 Polonia | RESUMEN

En este grupo la jornada se completó con el empate 1 a 1 entre Lituania y Malta.

Victoria de España y goleada de Bélgica

En Sofía, España debutó con autoridad en el Grupo E y venció 3 a 0 a Bulgaria. La Roja resolvió el partido en la primera mitad: Mikel Oyarzabal abrió el marcador, Marc Cucurella amplió con un zurdazo tras un centro de Lamine Yamal, y Mikel Merino sentenció de cabeza antes del descanso.

Embed - LA ROJA ARRANCÓ SU CAMINO AL MUNDIAL CON UNA GOLEADA | Bulgaria 0-3 España | RESUMEN

En el segundo tiempo, el equipo de Luis de la Fuente administró energías y mantuvo el control, pensando en el duelo clave ante Turquía que superó como visitante a Georgia por 3 a 2.

Por su parte, Gales logró un triunfo vital en Astana al vencer 1 a 0 a Kazajistán con gol de Kieffer Moore y será el principal adversario en el Grupo J de Bélgica que aplastó a Liechtenstein por 6 a 0 con tantos de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (2, uno de penal), Arthur Theate, Kevin De Bruyne y Malick Fofana

Embed - LOS DIABLOS ROJOS NO TUVIERON PIEDAD EN EL ARRANQUE | Liechtenstein 0-6 Bélgica | RESUMEN

Los partidos de este viernes en las Eliminatorias Europeas

  • Eslovenia vs. Suecia
  • Suiza vs. Kosovo
  • Dinamarca vs. Escocia
  • Grecia vs. Bielorrusia
  • Islandia vs. Azerbaiyán
  • Ucrania vs. Francia
  • Italia vs. Estonia
  • Moldavia vs. Israel
  • Islas Faroe vs. Croacia
  • Montenegro vs. República Checa

Juegan a las 15.45 hora argentina con TV por ESPN y Disney Plus.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas