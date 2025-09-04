Eliminatorias: Alemania perdió con Eslovaquia y hubo triunfos de España y Bélgica

Embed - LOS HALCONES DIERON LA SORPRESA Y VENCIERON A LOS TEUTONES | Eslovaquia 2-0 Alemania | RESUMEN
Empate entre Países Bajos y Polonia
En el encuentro más importante del Grupo G Países Bajos empató como local ante Polonia 1 a 1 con gol de Denzel Dumfries para los neerlandeses y Matty Cash para la visita.
Embed - CON UN GOLAZO DE CASH, LOS BLANQUIRROJOS RESCATARON UN EMPATE | Países Bajos 1-1 Polonia | RESUMEN
En este grupo la jornada se completó con el empate 1 a 1 entre Lituania y Malta.
Victoria de España y goleada de Bélgica
En Sofía, España debutó con autoridad en el Grupo E y venció 3 a 0 a Bulgaria. La Roja resolvió el partido en la primera mitad: Mikel Oyarzabal abrió el marcador, Marc Cucurella amplió con un zurdazo tras un centro de Lamine Yamal, y Mikel Merino sentenció de cabeza antes del descanso.
Embed - LA ROJA ARRANCÓ SU CAMINO AL MUNDIAL CON UNA GOLEADA | Bulgaria 0-3 España | RESUMEN
En el segundo tiempo, el equipo de Luis de la Fuente administró energías y mantuvo el control, pensando en el duelo clave ante Turquía que superó como visitante a Georgia por 3 a 2.
Por su parte, Gales logró un triunfo vital en Astana al vencer 1 a 0 a Kazajistán con gol de Kieffer Moore y será el principal adversario en el Grupo J de Bélgica que aplastó a Liechtenstein por 6 a 0 con tantos de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (2, uno de penal), Arthur Theate, Kevin De Bruyne y Malick Fofana
Embed - LOS DIABLOS ROJOS NO TUVIERON PIEDAD EN EL ARRANQUE | Liechtenstein 0-6 Bélgica | RESUMEN
Los partidos de este viernes en las Eliminatorias Europeas
- Eslovenia vs. Suecia
- Suiza vs. Kosovo
- Dinamarca vs. Escocia
- Grecia vs. Bielorrusia
- Islandia vs. Azerbaiyán
- Ucrania vs. Francia
- Italia vs. Estonia
- Moldavia vs. Israel
- Islas Faroe vs. Croacia
- Montenegro vs. República Checa
Juegan a las 15.45 hora argentina con TV por ESPN y Disney Plus.