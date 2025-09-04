Una noche especial para Lionel Messi, la Selección argentina y los hinchas en el Monumental

Messi igualó a Iván Hurtado como jugador con más partidos (72) en la historia de las Eliminatorias sudamericanas en las que además es el máximo goleador y cuarto en asistencias.

Mientras Euge Quevedo cantaba la canción patria Leo no pudo evitar la emoción junto a sus hijos a la vez que Antonela Roccuzzo, sus padres y otros familiares lo acompañaban desde uno de los palcos del Monumental donde Messi nunca perdió un partido por Eliminatorias y alcanzó un registro de 25 partidos y 14 goles.

messi hijos 1 La Selección con los 4 Messi. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Los Messi también posaron junto al equipo titular en la tradicional foto previa al encuentro.

¡Oh oh oh! Suena el Himno Nacional Argentina en el último concierto de Leo de local y la emoción es total



Dibu, siempre entre los más aplaudidos

Otra de las costumbres que se repiten en cada partido de la Selección argentina es la ovación de los hinchas para Dibu Martínez, quien como siempre fue el primero en salir a hacer el calentamiento.

Los carteles y los aplausos para el arquero se multiplicaron por todo el estadio.

dibu 1 Dibu siempre es de los más aplaudidos. Foto: Nicolás Ríos/UNO

dibu 2 Los carteles para el arquero no faltaron a la cita. Foto: Nicolás Ríos/UNO

La AFA contra la discriminación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video sobre una campaña en contra de la discriminación en las redes sociales para reforzar la idea de que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia, libre de todo tipo de agresiones verbales o actitudes xenófobas.

La campaña incluyó una bandera en el Monumental con un mensaje claro y contundente: “Los cánticos ofensivos tienen consecuencias”.

La advertencia fue colocada en la tribuna Centenario Alta y responde a las sanciones de la FIFA y al objetivo de generar conciencia entre los simpatizantes.

Los números de Messi en Eliminatorias

72 partidos alcanzó Messi en Eliminatorias este jueves para ser el jugador con más partidos en la historia de la competencia.

20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.

messi 8 Foto: Nicolás Ríos/UNO

34 goles.

6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 6.

Postales de una noche emotiva en el Monumental

argentina venezuela 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

messi 10 Foto: Nicolás Ríos/UNO

himno 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

argentina venezuela 2 Foto: Nicolás Ríos/UNO