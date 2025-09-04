La Selección argentina enfrenta a Venezuela en un partido con gusto a despedida para Messi

En relación a lo que fue el empate 1-1 ante Colombia en la pasada fecha, Scaloni hará un cambio y será el ingreso del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, quien volverá de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y ocupará el lugar de Facundo Medina.

tagliafico

Además del retorno del ex Independiente, el entrenador argentino presenta una duda en el mediocampo y radica en el reemplazante de Enzo Fernández: Nicolás Paz, corre con ventaja sobre Franco Mastantuono.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.

alvarez 1

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificarse por primera vez a un Mundial.

Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Christian Cásseres, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Estadio: River.

Arbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Horario: 20:30. TV: TyC Sports y Telefe.