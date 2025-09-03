El Bocha habló a horas del partido en el estadio Monumental.

El Bocha habló a horas del partido en el estadio Monumental.

La Selección de Venezuela se encuentra ante un escenario que podría ser histórico. A falta de dos fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, la Vinotinto se ilusiona con lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo. Este jueves, se verá las caras con la Selección argentina en el estadio Monumental.

En la previa de lo que será el mano a mano ante la Albiceleste, quien alzó la voz fue Fernando Batista. El Bocha fue contundente a la hora de enfrentar los micrófonos y referirse a cómo su equipo debe plantarse en el campo de juego ante uno de los mejores equipos del mundo. Además, dejó claro que no quiere ser el invitado a la fiesta de Lionel Messi.

venezuela, mundial.jpeg
Venezuela, que este jueves enfrentar&aacute; a la Selecci&oacute;n argentina, se ilusiona con clasificar al primer&nbsp; Mundial de su historia.

Venezuela, que este jueves enfrentará a la Selección argentina, se ilusiona con clasificar al primer Mundial de su historia.

La palabra del DT de la Selección de Venezuela

Ante los micrófonos, el entrenador argentino se refirió al ambiente que se vivirá este jueves en el estadio Monumental: "Todos sabemos que puede ser el último partido de Leo como local en Eliminatorias, pero estamos ajenos. Vinimos a hacer lo nuestro, vamos a jugarnos la clasificación, todo el resto será un contexto extrafutbolístico".

"Nos jugamos el pase, nuestra concentración va a estar ajena a eso. Más allá de que soy argentino, mi camiseta y mi cabeza están en Venezuela", dejó claro Batista con respecto a su deseo de cara al futuro de la Selección de Venezuela.

En este sentido, el Bocha añadió: "Pienso en cada chamo, en cada persona, en cada lugar de Venezuela que está detrás de este sueño. Cuando termine el partido voy a volver a ser argentino, pero durante el juego, voy a ser el primero que lo quiera ganar junto a los muchachos. Estoy como todos los venezolanos, con el sueño de poder clasificar por primera vez. Me siento muy confiado".

Para finalizar, el DT reveló qué deben hacer sus dirigidos ante la Selección argentina: "Tenemos que hacer un partido inteligente, enfrentamos a un equipo que tiene mucha posesión y grandes jugadores, además del mejor del mundo. Argentina va a jugar como si no estuviera clasificada, hay que tener mucha concentración y estar atentos a todos los detalles: podés tener la máxima concentración, pero hay veces que los partidos se definen por detalles. Intentaremos armar lo mejor posible para encontrar las falencias que puede tener un equipo como Argentina, además de estar lúcidos para aprovechar las chances que podamos tener".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marirrovarela/status/1963360702305018269&partner=&hide_thread=false

Qué le queda a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Venezuela se encuentra en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En este momento, la Vinotinto está ocupando puestos de Repechaje.

Sus rivales en la recta final serán: la Selección argentina (como visitante) y Colombia (como local). Para poder clasificar directamente a la Copa del Mundo, el equipo del Bocha Batista deberá:

  • Ganar sus dos partidos (pasaría de 18 a 24 puntos)
  • Que Uruguay y Paraguay (tienen 24) no sumen puntos
  • Que Colombia, su rival en la última jornada, no le gane a Bolivia

En caso de igualar en puntos con Uruguay (+7) o Paraguay (+3), Venezuela deberá superarlos en cuando a la diferencia de goles al término de las 18 fechas de la competencia. Actualmente el seleccionado venezolano tiene una -4.

Para jugar el Repechaje:

  • Ganando sus dos partidos, Venezuela se asegurará al menos el séptimo puesto.
  • En caso de no ganar ambos encuentros, deberá esperar no ser superada por Bolivia (17) y Perú (12).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas