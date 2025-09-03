"Nos jugamos el pase, nuestra concentración va a estar ajena a eso. Más allá de que soy argentino, mi camiseta y mi cabeza están en Venezuela", dejó claro Batista con respecto a su deseo de cara al futuro de la Selección de Venezuela.

En este sentido, el Bocha añadió: "Pienso en cada chamo, en cada persona, en cada lugar de Venezuela que está detrás de este sueño. Cuando termine el partido voy a volver a ser argentino, pero durante el juego, voy a ser el primero que lo quiera ganar junto a los muchachos. Estoy como todos los venezolanos, con el sueño de poder clasificar por primera vez. Me siento muy confiado".

Para finalizar, el DT reveló qué deben hacer sus dirigidos ante la Selección argentina: "Tenemos que hacer un partido inteligente, enfrentamos a un equipo que tiene mucha posesión y grandes jugadores, además del mejor del mundo. Argentina va a jugar como si no estuviera clasificada, hay que tener mucha concentración y estar atentos a todos los detalles: podés tener la máxima concentración, pero hay veces que los partidos se definen por detalles. Intentaremos armar lo mejor posible para encontrar las falencias que puede tener un equipo como Argentina, además de estar lúcidos para aprovechar las chances que podamos tener".

Mi consulta al "Bocha" Batista sobre la visita de Venezuela a la Argentina de Messi, ya clasificada al Mundial, y su análisis de cómo se dará el partido.

Qué le queda a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Venezuela se encuentra en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En este momento, la Vinotinto está ocupando puestos de Repechaje.

Sus rivales en la recta final serán: la Selección argentina (como visitante) y Colombia (como local). Para poder clasificar directamente a la Copa del Mundo, el equipo del Bocha Batista deberá:

Ganar sus dos partidos (pasaría de 18 a 24 puntos)

Que Uruguay y Paraguay (tienen 24) no sumen puntos

Que Colombia, su rival en la última jornada, no le gane a Bolivia

En caso de igualar en puntos con Uruguay (+7) o Paraguay (+3), Venezuela deberá superarlos en cuando a la diferencia de goles al término de las 18 fechas de la competencia. Actualmente el seleccionado venezolano tiene una -4.

Para jugar el Repechaje: