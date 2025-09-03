"Desde hace mucho tiempo se viene haciendo un gran trabajo en las divisiones inferiores, a estos chicos los hemos formado y han puesto la cara por algo de lo que no eran responsables. Muchos de estos pibes juegan en el equipo de la Liga Mendocina, están haciendo un sacrificio enorme", expresó.

"Nosotros pensamos en terminar de la mejor manera posible y después nos sentaremos a hablar con el presidente Sebastián Fernández para seguir trabajando por el club", reveló.

Gutiérrez Sport Club hace varias fechas perdió la categoría

El Celeste ya descendió hace algunas fechas y se ubica último sin puntos, ya que perdió los siete partidos que disputó en la Fase Reválida del Federal A.

En lo que va del certamen lleva diez derrotas seguidas y de los 23 partidos que disputó perdió 19, empató dos y ganó solo dos, que fueron ante Atlético San Martín por 5 a 4 y Huracán Las Heras por 2 a 1, los otros dos equipos mendocinos.

Embed - La palabra de Rodrigo Alessandrello, el DT de Gutiérrez Sport Club

Lo que le queda a Gutiérrez Sport Club

Gutiérrez Sport Club viene de perder 2 a 1 ante Círculo Deportivo Otamendi, de local y este domingo visitará desde las 16 al Atlético San Martín, por la octava fecha y y luego cerrará el campeonato en calidad de local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn.