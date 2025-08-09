Gutiérrez Sport Club sufrió una dura goleada por 5 a 1 ante Sol de Mayo este sábado, en Viedma y se despidió del torneo Federal A a cinco fechas del final. El entrenador Rodrigo Alessandrello habló con Ovación tras el partido por este duro momento del Celeste y dijo: "Es el día más triste de mi vida".
Rodrigo Alessandrello y el descenso de Gutiérrez Sport Club: "Es el día más triste de mi vida"
Rodrigo Alessandrello, el entrenador de Gutiérrez Sport Club, se mostró muy abatido tras la goleada sufrida ante Sol de Mayo, por la cuarta fecha de la Fase Reválida del Federal A