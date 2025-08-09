Rodrigo Alessandrello y el descenso de Gutiérrez Sport Club: "Es el día más triste de mi vida"

Gutiérrez El Celeste sufrió una nueva derrota en el Federal A. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El conductor del equipo reconoció: "Es una tristeza enorme la que tenemos junto al plantel, perder la categoría es algo muy duro para todos. Hay que tratar de sobrellevar este momento tan duro de la mejor forma, hay que seguir trabajando y compitiendo de la mejor forma hasta el último partido".

"A los jugadores le doy las gracias, tengo gente amiga en este plantel y estoy orgulloso de ellos. Vine a dar una mano, cuando nadie quería estar puse la cara. A mi familia le agradezco por todo el apoyo que me ha dado y quiero decirle que los amo mucho", dijo Rodrigo Alessandrello con emoción.