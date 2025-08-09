Inicio Ovación Fútbol Gutiérrez Sport Club
Rodrigo Alessandrello y el descenso de Gutiérrez Sport Club: "Es el día más triste de mi vida"

Rodrigo Alessandrello, el entrenador de Gutiérrez Sport Club, se mostró muy abatido tras la goleada sufrida ante Sol de Mayo, por la cuarta fecha de la Fase Reválida del Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Rodrigo Alessandrello

Rodrigo Alessandrello, DT de Gutiérrez Sport Club, se mostró abatido tras la goleada ante Sol de Mayo, en Viedma.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Gutiérrez Sport Club sufrió una dura goleada por 5 a 1 ante Sol de Mayo este sábado, en Viedma y se despidió del torneo Federal A a cinco fechas del final. El entrenador Rodrigo Alessandrello habló con Ovación tras el partido por este duro momento del Celeste y dijo: "Es el día más triste de mi vida".

El Celeste sufrió una nueva derrota en el Federal A.

El conductor del equipo reconoció: "Es una tristeza enorme la que tenemos junto al plantel, perder la categoría es algo muy duro para todos. Hay que tratar de sobrellevar este momento tan duro de la mejor forma, hay que seguir trabajando y compitiendo de la mejor forma hasta el último partido".

"A los jugadores le doy las gracias, tengo gente amiga en este plantel y estoy orgulloso de ellos. Vine a dar una mano, cuando nadie quería estar puse la cara. A mi familia le agradezco por todo el apoyo que me ha dado y quiero decirle que los amo mucho", dijo Rodrigo Alessandrello con emoción. "A los jugadores le doy las gracias, tengo gente amiga en este plantel y estoy orgulloso de ellos. Vine a dar una mano, cuando nadie quería estar puse la cara. A mi familia le agradezco por todo el apoyo que me ha dado y quiero decirle que los amo mucho", dijo Rodrigo Alessandrello con emoción.

"Vamos a tratar de terminar el torneo con los jugadores que se queden y tratar de llegar al último partido dentro de una cancha, es el objetivo al que vamos apuntar", dijo.

Rodrigo Alessandrello admitió: "Vine a darle una mano a Gutiérrez, estos cinco partidos serán para cumplir con el campeonato y que terminemos de participar de la mejor forma".

El mensaje de Rodrigo Alessandrello a los hinchas de Gutiérrez Sport Club

El entrenador Rodrigo Alessandrello opinó: "A los hinchas le pedimos perdón, están haciendo mucho por el club. Es un esfuerzo tremendo lo que han hecho, no les pudimos devolver lo mucho que hicieron por nosotros. Hay que pedirle disculpas y vamos a seguir hasta el final para que el club no sufra una sanción por no presentarse".

El próximo partido de Gutiérrez Sport Club será de local ante Germinal de Rawson.

