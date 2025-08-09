En el complemento Miquea Martínez marcó el cuarto para el equipo de Viedma y Samuel Barri anotó el quinto. Nacho Pipistrelli descontó para el visitante.

Gutiérrez se ubica último sin puntos, también cierra las posiciones en los promedios y perdió los cuatro partidos que disputó en la Fase Reválida.

El Celeste viene de perder ante Santamarina de Tandil y de los 20 partidos que disputó en la temporada perdió 16, ganó solo dos partidos (ante Atlético San Martín de local y Huracán Las Heras de visitante) y empató los dos restantes.

El equipo de Rodrigo Alesandrello llegó este mismo sábado a Viedma para afrontar el partido con muchos juveniles y dejó todo en la cancha pero no alcanzó.

A los 34' del segundo tiempo el partido se interrumpió el partido en la zona de los vestuarios cuando se fue expulsado el entrenador de Sol de Mayo Mario Martínez.

En el final hubo disturbios en los vestuarios.

Lo que viene para Gutiérrez Sport C lub

Por la 5ta fecha Gutiérrez Sport Club jugará de local ante Germinal de Rawson.

La Síntesis:

Sol de Mayo: Juan Cruz Nadal; Mateo Agostineli, Jorge Escolari, Maximiliano Lucena y Lucas Miguez; Alberto Reyes, Lucas Quilen, Martínez Miqueas, Fernando Valdevenito; Héctor Morales y Valentino Digorato. DT: Mario Martínez.

Gutiérrez Sport Club: Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Mesa, Alexis Viscarra; Facundo Márquez, Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Julio Luques, Geronímo García; Ignacio Pipistrelli y Nicolás Arce. DT: Rodrigo Alessandrello.

Goles: PT: 7' Scolari (SDM), 26' Martínez (SDM), 46' Digorado (SDM). ST: 13' Martínez (SDM), 41' Barri (SDM) y 45' Pipistrelli de penal (GSC).

Cambios. ST: al inicio, Franco Mora y Joaquín Gutierre por Márquez y Salinas (GSC), 8' Alejo Tinguri por Arce (GSC), 20' Manuel Preciado y Samuel Barri por Lucena y Valdevenito (SDM), 30' Joel Martínez por Quilen (SDM), 31' Ignacio Cellerino por Reyes (SDM).

Estadio: Sol de Mayo.

Árbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.