El horóscopo maya es una antigua práctica basada en el calendario tzolkin, que consiste en 260 días divididos en ciclos de 13 días, cada uno representado por un signo o animal sagrado. Estos 13 nativos zodiacales son símbolos poderosos que los mayas creían que influían en las características y destinos de las personas nacidas bajo su signo astral. Y a partir de ellas, elaboraban estas predicciones.
horoscopo maya predicciones 10 domingo 1
Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy domingo 10 de agosto de 2025.
Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy domingo 10 de agosto de 2025
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): el día invita a cerrar ciclos con serenidad y aceptación. Podrás encontrar paz si te permites soltar aquello que ya no te sostiene. Las actividades simples serán una fuente de renovación. Mantén la atención en tu respiración para conectar con el momento presente. La confianza en tus procesos internos será la clave para avanzar
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): hoy el juego y la ligereza serán aliados poderosos para aliviar tensiones acumuladas. Permítete disfrutar sin expectativas ni juicios. Un encuentro divertido puede traer nuevas ideas o soluciones. La espontaneidad será una forma de sanación para ti y quienes te rodean. La alegría compartida multiplica su efecto
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la jornada favorece la reflexión profunda y la planificación pausada. Evita la dispersión mental para mantener la claridad en tus objetivos. Un momento de silencio podrá darte respuestas que buscas desde hace tiempo. En tus vínculos, la escucha activa será un puente para la comprensión mutua. La paciencia es tu aliada en este día
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): hoy se activan tus capacidades de resiliencia y valentía para enfrentar desafíos. La autenticidad en tus acciones te llevará a superar obstáculos con integridad. Evita confrontaciones innecesarias; el poder reside en la calma y la firmeza. Dedica tiempo para cuidar tu cuerpo y tus emociones. La transformación nace en el equilibrio
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la inteligencia emocional te ayudará a navegar con éxito situaciones complejas. La flexibilidad será esencial para adaptarte sin perder tu esencia. Un diálogo abierto puede aclarar malentendidos recientes. Prioriza tu bienestar y evita sobrecargar tu agenda. La armonía comienza con la autoaceptación
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): este domingo te invita a conectar con tu sabiduría interior y confiar en tus intuiciones. El descanso y la meditación serán necesarios para integrar aprendizajes recientes. Evita decisiones apresuradas; algunas respuestas llegarán con el tiempo. La paciencia y la compasión contigo mismo abrirán nuevos caminos. El silencio puede ser tu mejor maestro hoy
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la jornada es propicia para organizar tus ideas y proyectos con claridad. La disciplina y el entusiasmo combinados te permitirán avanzar con eficacia. Un apoyo inesperado puede facilitar el cumplimiento de tus metas. En lo emocional, mantén una actitud positiva y evita dramatismos. La constancia es la base de tus logros
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): hoy es un día para respetar tus ritmos y cuidar de tu salud física y emocional. La paciencia y la perseverancia serán tus mejores aliadas. Un momento de contacto con la naturaleza te ayudará a recargar energías. Evita la prisa y enfócate en la calidad más que en la cantidad. La tranquilidad interior te guiará
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la energía del día te invita a explorar tu mundo emocional con honestidad y apertura. Una conversación sincera puede traer alivio y comprensión. La expresión artística o creativa será un canal valioso para liberar tensiones. Cuida tu bienestar emocional y busca apoyo si lo necesitas. El autocuidado es un acto de amor propio
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): este domingo será favorable para soltar viejos patrones que ya no te sirven. La aceptación y la compasión contigo mismo facilitarán la transformación. En lo laboral y personal, la paciencia será esencial para manejar retos. Un momento de introspección te permitirá clarificar tus prioridades. La fuerza verdadera nace desde la humildad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la jornada te invita a conectar con la belleza y la sencillez de la vida cotidiana. Compartir momentos con seres queridos renovará tu energía y sentido. Evita preocuparte por asuntos fuera de tu control. La gratitud será un puente hacia la alegría. Encontrarás en lo pequeño grandes motivos para sonreír
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): hoy tu sabiduría interior te guiará para ver más allá de las apariencias. La paciencia y la reflexión serán clave para comprender situaciones complejas. Evita actuar impulsivamente y confía en tu intuición. Un gesto amable puede cambiar el curso de un conflicto. La calma será tu mayor fortaleza
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): este domingo te invita a expresarte con autenticidad y sin máscaras. Tu creatividad florecerá si la cultivas desde la alegría y la libertad. Evita compararte con otros y celebra tu camino personal. Un tiempo de descanso y contemplación te renovará. Tu brillo natural se intensifica cuando actúas desde el corazón