Orange Is The New Black, que por momentos se desvía de la historia real e incorpora elementos ficticios, cuenta con 7 temporadas y se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2013. Para David Simon, creador de la serie "The Wire", "es la serie más brillante que hay ahora en televisión. Jamás habia habido una serie con tantos personajes femeninos brillantes. Jenji Kohan ha dado en el clavo."

"Está repleta de toda la gama de emociones humanas e historias, que cobran vida de una manera muy auténtica en un mundo en el que un chicle puede dar lugar a un romance o una amenaza de muerte", aseveró The Washington Post.

Netflix: de qué trata la serie Orange Is The New Black

La serie Orange Is The New Black es un drama carcelario con una pizca de comedia en el que se abordan temas relacionados con la cárcel como el sistema penitenciario norteamericano, el lesbianismo, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial.

La trama se centra en Piper Chapman (Taylor Schilling), una mujer de Connecticut con una vida estable y un alto cargo eejecutivo que es detenida por un delito de drogas que cometió hace una década: llevó un maletín con dinero de la droga para Alex Vause (Laura Prepon), su antigua amante y traficante. Tras el juicio, es enviada a la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York. Allí convivirá con un grupo variopinto de internas...

Basada en las vivencias reales de Kerman, cuya experiencia entre rejas le sirvió para escribir el best-seller autobiográfico 'Orange Is The New Black: My Year In A Women's Prison'.

La serie no solo está basada en la historia de vida de Kerman, sino también la trama es abordada a partir del drama humano y no solo desde la violencia, como la mayoría de las ficciones que transcurren tras las rejas, como la serie Vis a Vis.

Netflix: tráiler de la serie Orange Is The New Black

Reparto de Orange Is The New Black, serie de Netflix

