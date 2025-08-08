El apostador 2

Mientras tanto, para Diario El país es una "sobresaliente puesta al día de la película de Reisz. Angustiosa, compleja, cargada de matices, 'El jugador' demuestra que la semilla Toback no cayó en tierra baldía".

Netflix: de qué trata la película El apostador

La película El apostador centra su trama en un profesor de inglés adicto al juego que le debe a la mafia 40.000 dólares. Para ayudarle a salir a flote, su madre decide darle algún dinero que él trata de multiplicar rápidamente en Las Vegas, pero la suerte no le acompaña, por lo que su futuro estará en manos de la mafia.

Jim Bennett (Mark Wahlberg) es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia una nuevas amistades para nada recomendables.

Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas.

Netflix: tráiler de la película El apostador

Reparto de El apostador, película de Netflix

Mark Wahlberg como Jim Bennett

John Goodman como Frank

Brie Larson como Amy Phillips

Michael Kenneth Williams como Neville Baraka

George Kennedy como Ed

Jessica Lange como Roberta

Richard Schiff como Jeweler

Andre Braugher como Dean Fuller

Emory Cohen como Dexter

Domenick Lombardozzi como Big Ernie

Dónde ver la película El apostador, según la zona geográfica