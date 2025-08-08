Brie Larson protagoniza en Netflix la película El apostador junto a Mark Wahlberg. Foto: Getty Images. 

Brie Larson protagoniza en Netflix la película El apostador junto a Mark Wahlberg. Foto: Getty Images. 

La plataforma de series y películas de Netflix tiene una increíble y dramática historia protagonizada por Mark Wahlberg, John Goodman y Brie Larson. Actualmente, se encuentra en el puesto N°4 de las películas más vistas de la plataforma.

Se trata de El apostador, basada en la película del mismo nombre de 1974 y guionada por James Toback. La producción de Mark Wahlberg estrenó en 2014 bajo la dirección de Rupert Wyatt y presenta una historia de intriga dramática y sombría.

El apostador es una película de 1 hora 50 minutos que se puede ver en Netflix. Para The Hollywood Reporter es "un hábil remake del áspero original que destaca por sus afiladas interpretaciones".

Mientras tanto, para Diario El país es una "sobresaliente puesta al día de la película de Reisz. Angustiosa, compleja, cargada de matices, 'El jugador' demuestra que la semilla Toback no cayó en tierra baldía".

Netflix: de qué trata la película El apostador

La película El apostador centra su trama en un profesor de inglés adicto al juego que le debe a la mafia 40.000 dólares. Para ayudarle a salir a flote, su madre decide darle algún dinero que él trata de multiplicar rápidamente en Las Vegas, pero la suerte no le acompaña, por lo que su futuro estará en manos de la mafia.

Jim Bennett (Mark Wahlberg) es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia una nuevas amistades para nada recomendables.

Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas.

Netflix: tráiler de la película El apostador

Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD)

Reparto de El apostador, película de Netflix

  • Mark Wahlberg como Jim Bennett
  • John Goodman como Frank
  • Brie Larson como Amy Phillips
  • Michael Kenneth Williams como Neville Baraka
  • George Kennedy como Ed
  • Jessica Lange como Roberta
  • Richard Schiff como Jeweler
  • Andre Braugher como Dean Fuller
  • Emory Cohen como Dexter
  • Domenick Lombardozzi como Big Ernie
Dónde ver la película El apostador, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El apostador se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El apostador (The Gambler) se puede ver en Kanopy.
  • España: la película El apostador se puede ver en Apple TV y Amazon.

