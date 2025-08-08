Mientras tanto, para Diario El país es una "sobresaliente puesta al día de la película de Reisz. Angustiosa, compleja, cargada de matices, 'El jugador' demuestra que la semilla Toback no cayó en tierra baldía".
Netflix: de qué trata la película El apostador
La película El apostador centra su trama en un profesor de inglés adicto al juego que le debe a la mafia 40.000 dólares. Para ayudarle a salir a flote, su madre decide darle algún dinero que él trata de multiplicar rápidamente en Las Vegas, pero la suerte no le acompaña, por lo que su futuro estará en manos de la mafia.
Jim Bennett (Mark Wahlberg) es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia una nuevas amistades para nada recomendables.
Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas.
Netflix: tráiler de la película El apostador
Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD)
Reparto de El apostador, película de Netflix
- Mark Wahlberg como Jim Bennett
- John Goodman como Frank
- Brie Larson como Amy Phillips
- Michael Kenneth Williams como Neville Baraka
- George Kennedy como Ed
- Jessica Lange como Roberta
- Richard Schiff como Jeweler
- Andre Braugher como Dean Fuller
- Emory Cohen como Dexter
- Domenick Lombardozzi como Big Ernie
Dónde ver la película El apostador, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El apostador se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El apostador (The Gambler) se puede ver en Kanopy.
- España: la película El apostador se puede ver en Apple TV y Amazon.