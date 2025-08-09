Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a La Reina de Espadas. Esta carta es un arcano menor que simboliza la inteligencia, la claridad mental y la capacidad para comunicar la verdad con honestidad y firmeza. En el tarot, esta carta representa a una persona que actúa con discernimiento, equilibrio emocional y justicia, sin dejarse llevar por prejuicios o emociones desbordadas. Invita a enfrentar situaciones con objetividad, a tomar decisiones claras y a expresar ideas con seguridad. Su energía es aguda y precisa, favoreciendo la reflexión y la acción consciente.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy domingo 10 de agosto de 2025