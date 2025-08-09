Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
"Nos robaron": la bronca de los hinchas de Independiente luego del empate vs River

Los hinchas del Independiente se mostraron disconformes con las decisiones del árbitro Nazareno Arasa. Las jugadas de las polémicas

Por UNO
Los hinchas de Independiente mostraron su descontento con el árbitro del partido vs River

River visitó a Independiente por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un partido donde Nazareno Arasa y su cuerpo arbitral tuvieron una atareada tarde. Anulando tres goles, el árbitro fue blanco de críticas por parte de los hinchas locales, quienes juzgaron varias de sus decisiones.

Si bien es cierto que también le anuló un gol a River, los hinchas de Independiente están enojados por varias jugadas. Especialmente en una, piden roja para Franco Armani.

Los hinchas de Independiente, indignados con el arbitraje de Nazareno Arasa

La bronca de los hinchas de Independiente luego del partido vs River

La jugada anteriormente mencionada fue una de las últimas del primer tiempo. Después de un excelente pase de Abaldo, el arquero de River chocó a Walter Mazzanti y todo Independiente reclamó la roja para el campeón del mundo.

Arasa ni siquiera tomó la decisión de revisar la jugada, lo que claramente molestó a los hinchas locales. Como si fuera poco, dos goles del Rojo fueron anulados en el segundo tiempo.

No es la primera vez que Arasa queda en el centro de la polémica, y está claro que sus decisiones en el Libertadores de América pueden llegar a dar qué hablar en los próximos días.

La opinión de Julio Vaccari post partido

En conferencia de prensa, quien se mostró conforme con el rendimiento del equipo fue Julio Vaccari, argumentando que el empate no fue para nada justo.

Sobre las decisiones del árbitro, reconoció que hubo situaciones que se podrían haber cobrado de "otra manera" aunque, fiel a su estilo, evitó pronunciarse sobre el trabajo de Nazareno Arasa.

"Me pareció que Armani no quiso jugar la pelota" dijo Vaccari, luego de reconocer que vio la polémica jugada que pudo haber cambiado el destino de la tarde noche en Avellaneda.

