"Nos robaron": la bronca de los hinchas de Independiente luego del empate vs River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nelsonlafit/status/1954309562728612223&partner=&hide_thread=false Si es adentro es penal. Si es afuera es roja a Armani. Pero dirige Arasa… pic.twitter.com/ruxXAlWR8X — Nelson Lafit (@nelsonlafit) August 9, 2025

Arasa ni siquiera tomó la decisión de revisar la jugada, lo que claramente molestó a los hinchas locales. Como si fuera poco, dos goles del Rojo fueron anulados en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tominicolaci/status/1954322695702684008&partner=&hide_thread=false Arasa vino a hacer su tarea, cagar a #Independiente como siempre que nos dirige. https://t.co/FqqK7ouWfY pic.twitter.com/U7542qJM0s — Tomi Nicolaci (@tominicolaci) August 9, 2025

No es la primera vez que Arasa queda en el centro de la polémica, y está claro que sus decisiones en el Libertadores de América pueden llegar a dar qué hablar en los próximos días.

La opinión de Julio Vaccari post partido

En conferencia de prensa, quien se mostró conforme con el rendimiento del equipo fue Julio Vaccari, argumentando que el empate no fue para nada justo.

Sobre las decisiones del árbitro, reconoció que hubo situaciones que se podrían haber cobrado de "otra manera" aunque, fiel a su estilo, evitó pronunciarse sobre el trabajo de Nazareno Arasa.

"Me pareció que Armani no quiso jugar la pelota" dijo Vaccari, luego de reconocer que vio la polémica jugada que pudo haber cambiado el destino de la tarde noche en Avellaneda.