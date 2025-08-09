La primera chance de abrir el marcador fue para Independiente, que movió la pelota por izquierda hasta que el nuevo refuerzo Matías Abaldo remató de zurda dentro del área, tiro que le salió centrado y Armani controló sin problemas.

Unos minutos más tarde, El Millonario iba a sufrir una lesión en la zaga central: tras un choque con Walter Mazzanti, Germán Pezzella se retiró con lágrimas en los ojos y acusando una fuerte lesión en su rodilla.

Sebatián Boselli fue quien lo reemplazó y pasó a ocupar la defensa con la sorpresa de la tarde noche, el juvenil Lautaro Rivero, quien reemplazó a Paulo Díaz.

El segundo tiempo comenzó con un verdadero golazo de Santiago Montiel, tanto que debió ser anulado por posición irreglamentaria del delantero debutante Matías Abaldo.

Embed - CLÁSICO SIN GOLES: EL ROJO Y RIVER NO ROMPIERON EL CERO | Independiente 0-0 River | RESUMEN

Por primera vez, River pudo acercarse al arco de Rodrigo Rey a los diez minutos del complemento, cuando el paraguayo Galarza Fonda sacó un remate de media distancia.

River no jugó bien y no pudo sacar ventaja en su zona

Nuevamente, fue Independiente el que embocó la pelota dentro del arco de Armani, aunque otra vez la bandera del juez de línea amargó a toda la gente del Rojo. Mazzanti era el autor del gol, Vera quien se encontraba adelantado.

A los 21 minutos, le tocó a River pasar por las situaciones que ya había pasado Independiente. Miguel Borja definía al segundo palo de Rey, pero también se encontraba inhabilitado.

Con vibras al año 2018 y recordando el pasado, Franco Armani se hizo gigante en su arco y evitó de manera impresionante el gol de Luciano Cabral en dos oportunidades.

Gallardo metió mano a su equipo para torcer el rumbo de la historia, pero lo cierto es que River no jugó bien y no pudo quedarse con los tres puntos en Avellaneda. Así, La Banda desperdició la oportunidad de acomodarse tranquilo en la cima de su zona.