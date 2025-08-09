Ante la imposibilidad de emigrar de los mencionados anteriormente, Marcelo Gallardo tomó una contundente postura: todos ellos se quedarán en la institución hasta fin de año.

Luego del 31 de diciembre, fecha en la que se vence su vínculo con River, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Matías Rojas se convertirán en agentes libres y podrán negociar con el club que deseen.

Gallardo confirmó los concentrados de River para visitar a Independiente

Teniendo en cuenta los convocados para el partido ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina,

Marcelo Gallardo movió apenas una ficha.

El Muñeco dispuso el regreso de Lauto Rivero, uno de los futbolistas que recibió el alta médica (había sufrido una molestia muscular en el sóleo derecho en la previa del partido con los tucumanos). En este contexto, quien no estará a disposición para la visita de River a Independiente es Giorgio Costantini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1953947039743512778?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953947039743512778%7Ctwgr%5Edf496e0ee7d2ece30b29630ff52534dce688e6fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fcon-varios-lesionados-y-un-solo-cambio-marcelo-gallardo-definio-los-convocados-river-n1464567&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Independiente en Avellaneda por la fecha 4 del Torneo Clausura. #VamosRiver pic.twitter.com/sIedimDm1e — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2025