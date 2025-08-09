El DT tomó una decisión a horas del clásico con Independiente.

Mientras River tiene la mente puesta en el clásico que este mismo sábado protagonizará ante Independiente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Marcelo Gallardo tomó una importante decisión con algunos de los futbolistas del actual plantel profesional.

Con Leandro González Pirez (Estudiantes de La Plata) y Rodrigo Aliendro (Vélez) ya lejos de Núñez, hay tres jugadores borrados que no lograron emigrar en el último mercado de pases.

Marcelo Gallardo
Hablamos de algunos nombres de peso para River como son: Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Matías Rojas. Todos estos fueron notificados que no ingresarían en los planes del DT de cara al segundo semestre del año.

Ante la imposibilidad de emigrar de los mencionados anteriormente, Marcelo Gallardo tomó una contundente postura: todos ellos se quedarán en la institución hasta fin de año.

Luego del 31 de diciembre, fecha en la que se vence su vínculo con River, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Matías Rojas se convertirán en agentes libres y podrán negociar con el club que deseen.

Gallardo confirmó los concentrados de River para visitar a Independiente

Teniendo en cuenta los convocados para el partido ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina,

Marcelo Gallardo movió apenas una ficha.

El Muñeco dispuso el regreso de Lauto Rivero, uno de los futbolistas que recibió el alta médica (había sufrido una molestia muscular en el sóleo derecho en la previa del partido con los tucumanos). En este contexto, quien no estará a disposición para la visita de River a Independiente es Giorgio Costantini.

  • Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.
  • Defensores: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Milton Casco, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Sebastián Boselli.
  • Mediocampistas: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza.
  • Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja y Bautista Dadín.

