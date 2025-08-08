El Muñeco dispuso el regreso de Lauto Rivero, uno de los futbolistas que recibió el alta médica (había sufrido una molestia muscular en el sóleo derecho en la previa del partido con los tucumanos). En este contexto, quien no estará a disposición para la visita de River a Independiente es Giorgio Costantini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1953947039743512778&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Independiente en Avellaneda por la fecha 4 del Torneo Clausura. #VamosRiver pic.twitter.com/sIedimDm1e — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2025

El otro que recibió el alta médica pero no fue convocado para preservarlo fue Juan Portillo, quien entrenará con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al partido de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.

Lucas Martínez Quarta, Maxi Salas (ambos por esguinces de rodilla), Sebastián Driussi (severo esguince en el ligamento interno), Maxi Meza (transita el segundo mes postoperatorio de una tendinopatía rotuliana) y Agustín Ruberto (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), continúan con la puesta a punto.

Los elegidos por Gallardo