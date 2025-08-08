El DT ya palpita el clásico.

El DT ya palpita el clásico.

Este sábado, desde las 18.30, Independiente y River protagonizarán uno de los clásicos de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El escenario elegido es el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá observar en vivo por la señal de TNT Sports Premium.

En la previa del encuentro, Marcelo Gallardo confirmó la lista de los futbolistas que quedarán concentrados a la espera del mano a mano con el Rojo de Avellaneda en condición de visitante.

river entrenamiento
Marcelo Gallardo confirmó a los 23 convocados del Millonario.

Marcelo Gallardo confirmó a los 23 convocados del Millonario.

Los elegidos por Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo afrontó un panorama similar al que vivió en la previa del partido con San Martín de Tucumán por Copa Argentina. Con varios lesionados, el DT solamente metió un cambio en la nómina.

El Muñeco dispuso el regreso de Lauto Rivero, uno de los futbolistas que recibió el alta médica (había sufrido una molestia muscular en el sóleo derecho en la previa del partido con los tucumanos). En este contexto, quien no estará a disposición para la visita de River a Independiente es Giorgio Costantini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1953947039743512778&partner=&hide_thread=false

El otro que recibió el alta médica pero no fue convocado para preservarlo fue Juan Portillo, quien entrenará con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al partido de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.

Lucas Martínez Quarta, Maxi Salas (ambos por esguinces de rodilla), Sebastián Driussi (severo esguince en el ligamento interno), Maxi Meza (transita el segundo mes postoperatorio de una tendinopatía rotuliana) y Agustín Ruberto (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), continúan con la puesta a punto.

Los elegidos por Gallardo

  • Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.
  • Defensores: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Milton Casco, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Sebastián Boselli.
  • Mediocampistas: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza.
  • Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja y Bautista Dadín.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas