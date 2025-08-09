Inicio Sociedad Mate
¿Cuál es el origen de la palabra mate?

Aunque hoy se asocia al mate como una bebida típica del Cono Sur, su nombre proviene de antiguas lenguas indígenas y refleja una herencia cultural mucho más profunda

Valentina Araya
Valentina Araya
Aunque hoy en día la palabra “mate se asocia rápidamente con la infusión tradicional del Cono Sur, su origen tiene raíces mucho más antiguas y sorprendentes. Muchos la usan a diario sin saber de dónde proviene ni cómo se formó este término tan arraigado en la cultura de países como Argentina, Uruguay y Paraguay.

Conocer el origen de esta palabra no solo enriquece nuestro vocabulario, sino que también nos conecta con la historia y las tradiciones de los pueblos originarios. Te contamos de dónde viene “mate” y qué significado tenía antes de convertirse en la bebida que todos conocemos.

colocar agua caliente en el mate

¿Cuál es el origen de la palabra “mate”?

La palabra “mate” proviene del quechua “mati”, que significa calabaza. Esta calabaza hueca y seca era utilizada por los pueblos originarios para preparar y beber infusiones, y con el tiempo pasó a dar nombre tanto al recipiente como a la bebida.

En la frase: “Vamos a tomar unos mates”, estamos usando una palabra que tiene siglos de historia y que originalmente hacía referencia al recipiente natural, no a la infusión en sí.

Con el paso del tiempo, el término fue adoptado por el español y se consolidó con el significado actual. Así, lo que antes era solo el nombre de un objeto, se convirtió en símbolo de una costumbre social profundamente arraigada.

yerba mate y mate

Otras palabras que provienen del quechua

Otras palabras heredadas del quechua:

  • Choclo (maíz tierno)
  • Guacho (huérfano)
  • Carpa (tienda de campaña)

Estas palabras, como “mate”, no solo siguen vivas en el habla cotidiana, sino que también son un testimonio palpable de cómo las lenguas originarias han dejado una huella profunda y duradera en el español que hablamos hoy.

