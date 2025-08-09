¿Cuál es el origen de la palabra “mate”?

En la frase: “Vamos a tomar unos mates”, estamos usando una palabra que tiene siglos de historia y que originalmente hacía referencia al recipiente natural, no a la infusión en sí.

Con el paso del tiempo, el término fue adoptado por el español y se consolidó con el significado actual. Así, lo que antes era solo el nombre de un objeto, se convirtió en símbolo de una costumbre social profundamente arraigada.

yerba mate y mate

Otras palabras que provienen del quechua

Otras palabras heredadas del quechua:

Choclo (maíz tierno)

Guacho (huérfano)

Carpa (tienda de campaña)

Estas palabras, como “mate”, no solo siguen vivas en el habla cotidiana, sino que también son un testimonio palpable de cómo las lenguas originarias han dejado una huella profunda y duradera en el español que hablamos hoy.