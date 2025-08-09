El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, vive un mal momento. Tomó una drástica decisión tras el empate 1 a 1 con Racing, de local, por la 4ta fecha del Torneo Clausura, que prolongó la mala racha de su equipo (lleva 12 partidos sin ganar).
En medio de un clima caldeado, el Xeneize convirrió en figura al arquero rival, Facundo Cambeses. Sin embargo, Miguel Ángel Russo tomó una inesperada decisión al finalizar el encuentro.
Según dijo el canal TyC Sports, el DT auriazul se quedó sin voz luego del partido y decidió suspender la conferencia de prensa, ya que no podía dar sus declaraciones.
Es la primera vez desde su llegada al Xeneize que Russo no da declaraciones tras un partido y esta decisión sorprendió a todos los hinchas. Desde Boca decidieron que ningún ayudante lo reemplace en esta función y se suspendió la conferencia.
Russo se convirtió en el entrenador de Boca que más encuentros tardó en ganar en el inicio de un ciclo, ya que acumula ocho partidos sin triunfos. En la derrota ante Huracán en Parque Patricios ya el DT había igualado a Mario Nicasio Zanabria (7 cotejos en 1984), pero ahora quebró ese récord negativo.