En medio de un clima caldeado, el Xeneize convirrió en figura al arquero rival, Facundo Cambeses. Sin embargo, Miguel Ángel Russo tomó una inesperada decisión al finalizar el encuentro.

miguel-russo Russo la pasa mal en Boca.

Según dijo el canal TyC Sports, el DT auriazul se quedó sin voz luego del partido y decidió suspender la conferencia de prensa, ya que no podía dar sus declaraciones.