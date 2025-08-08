La decisión que tomó Russo con Paredes antes del que puede ser su último partido en Boca

El liderazgo del jugador de la Selección argentina será en un momento de máxima tensión tras la salida de Marcos Rojo y, en caso de que el resultado no sea positivo, la posibilidad de que Russo no siga en el cargo ya que Boca se encuentra atravesando su peor racha en toda la historia.

Desde su presentación, el ex Roma fue recibido como un referente y esa expectativa se trasladó rápidamente al vestuario. Ante un rival directo como Racing, su presencia como capitán buscará inyectar personalidad y orden a un equipo que todavía busca consolidarse.

boca lista

El probable equipo de Boca para jugar con Racing

Boca y Racing se medirán este sábado a las 16.30 horas en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con Tomás Belmonte descartado (lesión muscualr Grado III) el equipo xeneize formaría con Marchesin; Di Lollo, Battaglia, Costa; Barinaga, Paredes, Delgado, Blanco; Velasco, Merentiel, Aguirre.