La decisión que tomó Russo con Paredes antes del que puede ser su último partido en Boca

Leandro Paredes será el capitán de Boca ante Racing según lo decidió Miguel Ángel Russo tras definir el once inicial.

Leandro Paredes será el capitán de Boca este sábado en el clásico ante Racing, en el marco de la fecha cuarta del Torneo Clausura según lo decidió Miguel Ángel Russo tras definir que Edinson Cavani no sea titular.

En apenas unas semanas desde su regreso al club que lo vio debutar, el campeón del mundo se convirtió en una pieza clave para el equipo xeneize, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

La ausencia de Cavani en el once inicial —quien usualmente porta la cinta— abre la puerta para que Paredes asuma oficialmente la conducción dentro del campo de juego.

El liderazgo del jugador de la Selección argentina será en un momento de máxima tensión tras la salida de Marcos Rojo y, en caso de que el resultado no sea positivo, la posibilidad de que Russo no siga en el cargo ya que Boca se encuentra atravesando su peor racha en toda la historia.

Desde su presentación, el ex Roma fue recibido como un referente y esa expectativa se trasladó rápidamente al vestuario. Ante un rival directo como Racing, su presencia como capitán buscará inyectar personalidad y orden a un equipo que todavía busca consolidarse.

El probable equipo de Boca para jugar con Racing

Boca y Racing se medirán este sábado a las 16.30 horas en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con Tomás Belmonte descartado (lesión muscualr Grado III) el equipo xeneize formaría con Marchesin; Di Lollo, Battaglia, Costa; Barinaga, Paredes, Delgado, Blanco; Velasco, Merentiel, Aguirre.

