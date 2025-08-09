Boca y Miguel Ángel Russo afrontan un partido clave ante Racing, en La Bombonera

Para este partido decisivo, aún hay dos incógnitas en el 11 inicial de Boca: una pasa por la defensa, donde Ayrton Costa podría volver luego de su lesión aunque en caso de no estar al 100% jugará Marco Pellegrino, mientras que Malcom Braida y Alan Velasco pelean por un lugar en la mitad de la cancha, Leandro Paredes será el capitán y Edinson Cavani sería suplente.

boca lista

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el equipo conducido por Gustavo Costas tuvo un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

racing 1

Para este encuentro, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y algunos suplentes, ya que solo tres días después tendrán el partido clave ante Peñarol, en Uruguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Brian Aguirre. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 16:30. TV: ESPN Premium