Qué piedras preciosas se cargan con el sol y cuáles con la luna

Algunas piedras preciosas se cargan con la energía del Sol y otras con la de la Luna, a continuación las enumeramos

Las piedras preciosas pueden brindarnos muchos beneficios siempre y cuando las mismas estén cargadas energéticamente. Sin embargo, algunas piedras se cargan con el Sol y otras lo hacen con la Luna.

Cada tipo de luz, ya sea del Sol o de la Luna, tiene sus propias cualidades y energías, y algunas piedras preciosas son más compatibles con una u otra. La luz del sol es energizante, activa y revitalizante e ideal para piedras que se asocian con la acción, la motivación y el crecimiento personal.

Mientras que la luz de la Luna es más suave y se asocia con la intuición, la tranquilidad y la introspección, siendo perfecta para cristales que promueven la paz, el amor y la conexión emocional.

¿Qué piedras preciosas se cargan con el sol y cuáles con la luna?

SOL

Las piedras que suelen beneficiarse de la energía solar son:

  • Citrino: absorbe la energía del sol, promoviendo la alegría y la abundancia.
  • Ágata: se considera energizante y revitalizante.
  • Jaspe Rojo: está asociada con la vitalidad y el coraje, y la luz solar puede amplificar sus propiedades.
  • Ojo de Tigre: sirve para equilibrar la energía y aumentar la confianza.
  • Cornalina: es una piedra que es ideal para iniciar nuevos proyectos.
  • Piedra del Sol: esta piedra está asociada directamente a la energía solar y la vitalidad, estimulando la alegría y la creatividad.
  • Granate: tiene energía revitalizante y estimulante. El sol puede ayudar a amplificar sus propiedades de motivación y coraje.
  • Turmalina Rosa: mejora las relaciones y atrae el amor, y la energía del sol puede potenciar su capacidad de abrir el corazón.
  • Cuarzo Ahumado: ayuda en la protección y en la eliminación de energías negativas. La luz solar puede reforzar sus propiedades de anclaje.
  • Rubí: esta piedra atrae la pasión y la vitalidad, y la energía solar puede intensificar su fuerza.

En concreto, solo tienes que colocar las piedras preciosas en un lugar donde reciban la luz solar directa durante un par de horas. Tendrás que prestar atención para que no se calienten demasiado ni se deterioren.

LUNA

La luz lunar se asocia con la energía femenina, la intuición, la calma y la reflexión. Las piedras que suelen beneficiarse de la energía lunar incluyen:

  • Cuarzo blanco: es un amplificador de energía y se purifica y recarga bien con la luz de la luna.
  • Piedra de luna: esta piedra se asocia íntimamente con la energía lunar, promoviendo la intuición y la conexión emocional. La luz de la luna llena puede amplificar su energía.
  • Selenita: tiene propiedades de limpieza y purificación, se carga fácilmente con la luz de la luna.
  • Amatista: ayuda en la meditación y la espiritualidad.
  • Lapislázuli: promueve la sabiduría y la autoconfianza.
  • Calcita blanca: es una piedra purificadora que se carga bien con la energía suave de la luna.
  • Cuarzo rosa: es ideal para el amor y la paz emocional, se beneficia de la energía suave y compasiva de la luna.
  • Obsidiana: es conocida por su capacidad de protección y transformación, se puede limpiar y cargar con la luz de la luna.
  • Aguamarina: está relacionada con la calma y la serenidad, y la luz de la luna puede potenciar su energía tranquilizadora.
  • Fluorita: es conocida por su capacidad de promover la claridad mental y la concentración. La luz lunar puede intensificar su energía equilibrante.

En este caso, debes colocar las piedras afuera o en una ventana donde reciban la luz de la luna, preferiblemente durante la luna llena, que es un momento especialmente poderoso para la carga.

