¿Qué piedras preciosas se cargan con el sol y cuáles con la luna?

Cada tipo de luz, ya sea del Sol o de la Luna, tiene sus propias cualidades y energías, y algunas piedras preciosas son más compatibles con una u otra. La luz del sol es energizante, activa y revitalizante e ideal para piedras que se asocian con la acción, la motivación y el crecimiento personal.

Mientras que la luz de la Luna es más suave y se asocia con la intuición, la tranquilidad y la introspección, siendo perfecta para cristales que promueven la paz, el amor y la conexión emocional.