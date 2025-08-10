¿Qué piedras preciosas se cargan con el sol y cuáles con la luna?

Las piedras preciosas pueden brindarnos muchos beneficios siempre y cuando las mismas estén cargadas energéticamente. Sin embargo, algunas piedras se cargan con el Sol y otras lo hacen con la Luna.
Las piedras preciosas pueden brindarnos muchos beneficios siempre y cuando las mismas estén cargadas energéticamente. Sin embargo, algunas piedras se cargan con el Sol y otras lo hacen con la Luna.
Cada tipo de luz, ya sea del Sol o de la Luna, tiene sus propias cualidades y energías, y algunas piedras preciosas son más compatibles con una u otra. La luz del sol es energizante, activa y revitalizante e ideal para piedras que se asocian con la acción, la motivación y el crecimiento personal.
Mientras que la luz de la Luna es más suave y se asocia con la intuición, la tranquilidad y la introspección, siendo perfecta para cristales que promueven la paz, el amor y la conexión emocional.
SOL
Las piedras que suelen beneficiarse de la energía solar son:
En concreto, solo tienes que colocar las piedras preciosas en un lugar donde reciban la luz solar directa durante un par de horas. Tendrás que prestar atención para que no se calienten demasiado ni se deterioren.
LUNA
La luz lunar se asocia con la energía femenina, la intuición, la calma y la reflexión. Las piedras que suelen beneficiarse de la energía lunar incluyen:
En este caso, debes colocar las piedras afuera o en una ventana donde reciban la luz de la luna, preferiblemente durante la luna llena, que es un momento especialmente poderoso para la carga.