A los 6, El Xeneize tuvo la primera aproximación. Tras un gran tiro libre desde la derecha de Leandro Paredes, la pelota pasó por todo el área y un futbolista de Racing se la llevó por delante para mandarla al córner. Minutos después ocurrió lo mismo y el que no pudo concretar fue Miguel Merentiel.

La Academia se adueñó de la mitad de la cancha y superó a Boca en ese sector. Pese a esta superioridad, el local tuvo una clarísima chance mediante Edinson Cavani, quien tiró un sensacional taco luego de otro buen centro de Paredes. Facundo Cambeses evitó el primer grito de la tarde.

Racing comenzó a generar peligro sobre la banda izquierda, y desde ahí Juan Nardoni se metió en el área, remató al primer palo y su disparo se fue cerca.

Por la misma vía, el remate de media distancia, fue que Racing tuvo la última chance de una gran primera parte. Agustín Marchesín tuvo una buena respuesta ante el disparo del ex Boca Agustín Almendra.

Racing pegó primero y Giménez salvó al Xeneize

El que salió mejor al segundo tiempo fue Boca, que tuvo la chance de abrir el resultado en reiteradas ocasiones. Cambeses se hizo figura ante Merentiel, y lo cierto es que Racing supo revertirse a esta superioridad.

A los 30 minutos, y en una jugada completamente aislada, Santiago Solari silenció a toda La Bombonera, empujando la pelota a la red luego de un remate - centro de Gabriel Rojas.

La gente de Boca comenzó a impacientarse, aunque lo cierto es que no fue tan crítica como en otras oportunidades. El equipo estuvo bien desde lo actitudinal, y finalmente llegó al empate en un cabezazo de Milton Giménez.

Fue igualdad en La Bombonera, aunque lo cierto es que El Xeneize mostró otra cara y los hinchas parecieron irse conformes pese al contexto negativo que rodea al club azul y oro. La peor racha negativa de su historia se sigue agravando, y ya son doce los partidos sin triunfos.