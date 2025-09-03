Lionel Scaloni en conferencia de prensa: el último partido de Messi, la posible titularidad de Mastantuono y la chance mundialista para los "nuevos"

messi scaloni selección Lionel Scaloni y Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección argentina.

Sobre el capítulo final por Eliminatorias para el 10, Scaloni expresó: "Es un partido emotivo por lo que ya declaró Leo (Messi). Si es verdad que es el último por Eliminatorias, hay que disfrutarlo. Es un placer tenerlo, yo soy el primero que lo disfruta. Y él mismo tiene que disfrutarlo porque se lo merece". En ese sentido, el entrenador agregó que, como cuerpo técnico intentarán que no sea el último de sus partidos en suelo nacional. "Nos encargaremos de que, si él dice que le ultimo, que juegue otro porque se lo merece. Merece jugar una vez más acá". Por otra parte, el oriundo de Pujato confirmó la titularidad del mejor jugador del mundo. "Leo juega mañana, cómo no va a jugar", soltó.

El balance de Eliminatorias, la chance para los "nuevos" en la Selección argentina y la posibilidad de Mastantuono en el once vs Venezuela

Pese a que la Selección argentina terminará primera en su grupo, para Lionel Scaloni consideró que esta serie de Eliminatorias fue "más complicada" que la que el combinado nacional atravesó para llegar a Qatar 2022. "Dos fechas FIFA atrás estábamos bien, pero teníamos latente que estaba todo muy ajustado si no ganábamos. Por suerte tuvimos buenos resultados. Esta Eliminatorias nos costó un poco más, fueron más difíciles que antees. Eso significa que el nivel subió y van a ser estas selecciones complicadas de enfrentar en el Mundial. Fueron unas Eliminatorias complicadas por más que los números digan que estamos primeros y cómodos", sentenció el DT.

En esa línea, Scaloni consideró que el equipo ha mantenido una regularidad desde Qatar 2022 hasta el presente. "Desde el Mundial para acá, el equipo ha tenido una linea pareja, ha tenido momentos de buen fútbol. La intención de poder agregarle al equipo, está. Pero, a veces, los que están afuera juegan a lo mismo que los que están adentro. Cuando hemos hecho algún retoque, el equipo ha respondido y eso nos deja tranquilo. Recalco del equipo el mantener la línea de juego pese a haber perdido algunos partidos como Paraguay y Uruguay".

Embed - Lionel Scaloni y el balance de sus años como entrenador de la Selección argentina

Por ello, al referirse a la posibilidad de incorporar jugadores a la lista del Mundial que no hayan tenido tantas presencias en el combinado nacional, el entrenador resaltó: "El Mundial anterior hubo jugadores que habían estado poco con nosotros y formaron parte. Si vemos que tienen condiciones y pueden aportar al equipo, pueden estar. El equipo es el que manda".

En ese sentido, agregó que algunos pueden llegar a sumar minutos ante Venezuela: "Sí puede haber alguna oportunidad a algún chico. Estamos en condiciones de hacerlo, de poder hacer pequeños retoques y meter chicos que piden pista. Hoy lo vamos a terminar de conformar. Ayer entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos jugaron el domingo, hoy vamos a pensar en el 100% ".

Además, el DT remarcó el surgimiento de talentos en los últimos años en la Selección argentina. "Siempre aparecieron jugadores increíbles, tuvimos la suerte que así fuera. Nosotros solo tuvimos que convocarlos". Y allí apareció el nombre de Franco Mastantuono, hoy en el Real Madrid, al que Lionel Scaloni aludió de la siguiente manera, dejando la chance de una posible titularidad ante Venezuela: "A Franco (Mastantuono) lo veo bien, su club lo está llevando de una manera positiva, hemos hablado con él y puede formar parte del equipo como también Nico Paz".

mastantuono Mastantuono podría ser titular en la Selección argentina.

Lo que se viene para la Selección argentina

Sobre el once inicial no dio Scaloni mayores precisiones pero sí dejó algunas pistas como la no titularidad de Alexis Mac Allister. "Ota (Otamendi) ayer no entrenó porque tenía unos pequeños problemas pero hoy va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) no creo que forme parte del equipo porque casi no entrenó. Esperamos poder contar con él desde el banco. Enzo (Fernández) es un jugador fundamental para nosotros pero intentaremos jugar a lo mismo sin él (está suspendido).

Respecto al rival, Venezuela, manifestó: "El rival es incómodo y difícil. Con el Bocha (Batista) ha sacado buenos resultados y están en la puerta de jugar el Mundial. Es un rival complicado y se juega bastante mañana. Eso hace que el partido sea lindo de ver y nosotros intentaremos ganar".

scaloni conferencia Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Además, confirmó que la idea es que la mayoría del plantel viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador. "Todos los jugadores van a viajar a Ecuador en principio, dependiendo de cómo terminen con Venezuela".

Sobre la fecha de la Finalissima ante España, el entrenador remarcó lo que hace algunos días había manifestado en una entrevista y también aludió a la fecha FIFA de junio 2026. "Hay interrogantes sobre la fecha de la Finalissima porque depende de España, si termina primera de grupo. Y la fecha FIFA tenemos que esperar a ver si hay rivales que quieran venir. Es el bendito problema que tenemos desde hace unos años pára acá con la Nations League porque no podemos ir a jugar a Europa porque están todos ocupados. Nos gustaría, si se puede, venir a jugar acá pero hay que encontrar rival".

El Dibu Martínez y la Selección argentina Sub 20

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Lionel Scaloni hizo alusión al Dibu Martínez y a su frutrado pase al Manchester United. "Al Dibu lo vi bien, ayer estuvo de cumpleaños y estaba bien pese a que no se hizo su pase. Habrá tenido ilusión de su pase al Manchester pero es un chico positivo y está pensando ahora en nosotros y después se enfocará en su club".

Por otra parte, el DT hizo su consideración sobre Rodrigo De Paul y la preparación de cara al Mundial. "Con Rodrigo hablé. Más allá de en qué clubes estén los jugadores, tienen que demostrar que están vigentes. Él está jugando todos los partidos, de acá al Mundial veremos cómo va".

Embed - Lionel Scaloni sobre el Dibu Martínez y su pase caído al Manchester United

Sobre la Selección argentina Sub 20 y el trabajo mancomunado con la Mayor, el entrenador expresó: "De la Sub 20 han venido a entrenar chicos con nosotros el lunes y algunos de los nuestros fueron a entrenar con ellos. Lo importante es que no se sientan incómodos cuando vengan con la Mayor, que sea natural. Esa es nuestra idea, seguirá siendo así mientras yo esté acá".

La Selección argentina se medirá este jueves a Venezuela en el estadio Monumental, desde las 20.30, por el último partido de Eliminatorias en condición de local de cara al Mundial 2026.