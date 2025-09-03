Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Habilitaron el Paso Cristo Redentor tras el accidente de un camión que cayó de un puente

Después de 13 horas cortado, el Paso Cristo Redentor abrió para todos los vehículos tras el accidente en el que un camión cayó al río Mendoza, en Punta de Vacas

Por UNO
El Paso Cristo Redentor volvió a funcionar después de 13 horas cerrado por un accidente en alta montaña.

El Paso Cristo Redentor fue habilitado a las 14 de este martes para todo tipo de vehículos, luego de haber cerrado durante 13 horas por un accidente ocurrido en alta montaña. Fue cuando un camión remolcaba a otro y se cortó la lanza que los unía. Como consecuencia uno de ellos cayó hacia el río Mendoza de un puente en Punta de Vacas.

El coordinador argentino del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, informó que el túnel internacional fue habilitado a las 14. Desde el lunes el paso a Chile funciona las 24 horas, por lo que no volverá a cerrar, salvo por condiciones climáticas que compliquen la transitabilidad segura, o por algún accidente.

accidente ruta 7
Así quedó uno de los camiones tras el accidente en alta montaña que obligó a cerrar el Paso Cristo Redentor.

Muchos vehículos particulares, micros y camiones esperaban desde el Área de Control Integrado (ACI), en Uspallata, la reapertura del cruce para avanzar hacia Chile, el cual estuvo cerrado desde las 0.55 de este miércoles.

Para esto, Vialidad Nacional trabajó durante la mañana en reparar la barrera de contención del puente del río Mendoza en el kilómetro 1196 de la Ruta 7, en Punta de Vacas, el cual había quedado dañado luego del accidente.

El cierre del Paso Cristo Redentor tras el accidente

El accidente fue cerca las 23.30 del martes cuando un camión tuvo que auxiliar a otro con problemas mecánicos. Los dos estaban sin carga y estaban enganchados con una lanza para remolque. Iban hacia el este, cuando al pasar por el puente en Punta de Vacas, la unión se cortó.

alta montaña ruta 7 Vialidad Nacional punta de vacas
Vialidad Nacional reparó el puente de Punta de Vacas donde ocurrió el accidente, y reabrió el Paso Cristo Redentor.

Como consecuencia, el camión que iba detrás se salió del camino y desbarrancó cerca de 20 metros hacia el río Mendoza. Policía, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM), trabajaron para sacar al chofer que había quedado atrapado en la cabina de su camión.

Debido a la poca luz, el rodado que quedó sobre la calzada y el otro camión que cayó al vacío, los coordinadores del Paso Cristo Redentor decidieron cortar el tránsito, hasta que Vialidad Nacional evaluara los daños en la zona del accidente.

