Habilitaron el Paso Cristo Redentor tras el accidente de un camión que cayó de un puente

Para esto, Vialidad Nacional trabajó durante la mañana en reparar la barrera de contención del puente del río Mendoza en el kilómetro 1196 de la Ruta 7, en Punta de Vacas, el cual había quedado dañado luego del accidente.

El cierre del Paso Cristo Redentor tras el accidente

El accidente fue cerca las 23.30 del martes cuando un camión tuvo que auxiliar a otro con problemas mecánicos. Los dos estaban sin carga y estaban enganchados con una lanza para remolque. Iban hacia el este, cuando al pasar por el puente en Punta de Vacas, la unión se cortó.

Vialidad Nacional reparó el puente de Punta de Vacas donde ocurrió el accidente, y reabrió el Paso Cristo Redentor. Foto: Gentileza

Como consecuencia, el camión que iba detrás se salió del camino y desbarrancó cerca de 20 metros hacia el río Mendoza. Policía, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM), trabajaron para sacar al chofer que había quedado atrapado en la cabina de su camión.

Debido a la poca luz, el rodado que quedó sobre la calzada y el otro camión que cayó al vacío, los coordinadores del Paso Cristo Redentor decidieron cortar el tránsito, hasta que Vialidad Nacional evaluara los daños en la zona del accidente.