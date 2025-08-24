Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Cruce internacional

El Paso Cristo Redentor reabrió luego de estar cerrado durante 4 días

El pronóstico indicó que no habrá nevadas hasta el viernes por la tarde-noche en alta montaña. Está habilitado en su horario habitual de 9 a 21

Por UNO
El Paso Cristo Redentor quedó habilitado este domingo y no se esperan nevadas hasta el viernes.

Foto: gentileza Osvaldo Valle.

La apertura comenzó a las 9 y se prolongará hasta las 21 mientras que el cierre de bandera se producirá a las 19 en Uspallata.

El buen tiempo continuará hasta el viernes por la tarde-noche, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las nevadas cesaron y no se esperan precipitaciones hasta el viernes por la tarde-noche.

Se esperan días nublados en el Paso Cristo Redentor

El SMN pronosticó un domingo con algunas nubes durante todo el día y una temperatura mínima de -15° y una máxima de 7°C en la zona del Paso Cristo Redentor.

El lunes estará despejado, con viento leve y una temperatura que oscilará entre 10 grados bajo cero y 1 grado positivo. El martes volverá a estar el cielo nublado con una mínima de -11° y una máxima de 1°C.

El Paso Cristo Redentor reabrió este domingo para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El miércoles se repiten las proyecciones del día anterior pero con una mínima de 9 grados negativos y una máxima de 6 positivos.

Para el jueves se espera una jornada mayormente nublada con temperaturas que irán desde los -8° hasta 7° en alta montaña.

El viernes está pronosticado viento fuerte y nevadas por la tarde-noche con una mínima de -4° y una máxima de 1°.

El sábado se espera que continúen las nevadas por la mañana y que cesen en la tarde. La temperatura mínima será de -3° y la más alta de 2°C.

