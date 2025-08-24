El Paso Cristo Redentor reabrió luego de estar cerrado durante 4 días

Paso Cristo Redentor paso a Chile Las Cuevas nieve.jpg Las nevadas cesaron y no se esperan precipitaciones hasta el viernes por la tarde-noche.

Se esperan días nublados en el Paso Cristo Redentor

El SMN pronosticó un domingo con algunas nubes durante todo el día y una temperatura mínima de -15° y una máxima de 7°C en la zona del Paso Cristo Redentor.

El lunes estará despejado, con viento leve y una temperatura que oscilará entre 10 grados bajo cero y 1 grado positivo. El martes volverá a estar el cielo nublado con una mínima de -11° y una máxima de 1°C.

Paso Cristo Redentor-nieve El Paso Cristo Redentor reabrió este domingo para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El miércoles se repiten las proyecciones del día anterior pero con una mínima de 9 grados negativos y una máxima de 6 positivos.

Para el jueves se espera una jornada mayormente nublada con temperaturas que irán desde los -8° hasta 7° en alta montaña.

El viernes está pronosticado viento fuerte y nevadas por la tarde-noche con una mínima de -4° y una máxima de 1°.

El sábado se espera que continúen las nevadas por la mañana y que cesen en la tarde. La temperatura mínima será de -3° y la más alta de 2°C.