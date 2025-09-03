La noche de Lionel Messi en Buenos Aires: teatro en Avenida Corrientes y ovación para el 10

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", comenzó diciendo el referente de la Selección argentina arriba del escenario. Messi había manifestado días atrás, luego de vencer a Orlando City en semifinales de la Leagues Cup, que todos sus seres queridos vendrían a acompañarlo a Buenos Aires debido a que, ante Venezuela, sería su último partido en su tierra compitiendo por Eliminatorias.

messi nico vazquez

El 10 terminó su breve discurso agradeciéndole a su amigo, Nico Vázquez, la invitación y felicitándolo por la obra "Rocky". "Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", concluyó Messi y desató una ola de aplausos que resonaron por un rato en la sala. Luego, el actor publicó una foto en su Instagram con el mejor jugador del mundo y escribió "Te amo" junto a la imagen post obra.

A la salida del teatro, una multitud de gente quiso saludar al astro argentino, incluso le tomaron fotografías hasta que Lionel Messi se subió al auto para emprender su regreso a la concentración de la Selección argentina de cara al encuentro de este jueves ante la Vinotinto.