La noche de Lionel Messi en Buenos Aires: teatro en Avenida Corrientes y ovación para el 10

Mientras aguarda por su partido despedida por Eliminatorias en Argentina, Lionel Messi pasó por la calle Corrientes para ver una obra de teatro protagonizada por Nico Vázquez y se llevó una ovación del público.

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi y Nico Vázquez en el escenario del Teatro Lola Membrives, en Avenida Corrientes.

Mientras espera por su último partido de Eliminatorias en Argentina, Lionel Messi aprovechó la noche en Buenos Aires y pasó por la Avenida Corrientes para asistir a la obra de teatro "Rocky", protagonizada por su amigo, el actor Nicolás Vázquez.

El Teatro Lola Membrives fue testigo de la presencia del capitán de la Selección argentina, quien aguarda por su despedida en Eliminatorias ante Venezuela, este jueves en el estadio Monumental de Núñez.

Embed - Lionel Messi en la obra de Nico Vázquez en Avenida Corrientes

Lionel Messi revolucionó la Avenida Corrientes

Horas después del entrenamiento con el combinado nacional, Lionel Messi se acercó hasta la emblemática calle Corrientes junto a toda su familia para ver la obra. Sus padres, hermanos y sobrinos lo acompañaron en una velada muy especial. Su presencia fue descubierta al final de la función cuando el 10 se subió al escenario y fue ovacionado por todo el público en la sala.

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", comenzó diciendo el referente de la Selección argentina arriba del escenario. Messi había manifestado días atrás, luego de vencer a Orlando City en semifinales de la Leagues Cup, que todos sus seres queridos vendrían a acompañarlo a Buenos Aires debido a que, ante Venezuela, sería su último partido en su tierra compitiendo por Eliminatorias.

messi nico vazquez

El 10 terminó su breve discurso agradeciéndole a su amigo, Nico Vázquez, la invitación y felicitándolo por la obra "Rocky". "Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", concluyó Messi y desató una ola de aplausos que resonaron por un rato en la sala. Luego, el actor publicó una foto en su Instagram con el mejor jugador del mundo y escribió "Te amo" junto a la imagen post obra.

A la salida del teatro, una multitud de gente quiso saludar al astro argentino, incluso le tomaron fotografías hasta que Lionel Messi se subió al auto para emprender su regreso a la concentración de la Selección argentina de cara al encuentro de este jueves ante la Vinotinto.

