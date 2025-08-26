La reacción de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi tras su viaje con Andrés Gil

nico vazquez reaccion posteo gimena accardi La llamativa reacción de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi tras viajar con Andrés Gil a Bahía Blanca.

Lejos de dejarlo pasar y sin hacerle caso a los rumores, Nico Vázquez no dudó en mostrarle su apoyo a su ex mujer y dejó un corazón en el posteo de Gimena demostrando que siguen bien a pesar de la separación.

La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

La pareja tomó una drástica decisión y firmó el divorcio este jueves por la mañana tras más de 18 años de relación.

Mientras siguen las repercusiones por las declaraciones de Gimena Accardi dando detalles sobre su engaño y crecen las hipótesis sobre el supuesto tercero en discordia, salió a la luz una fuerte pelea que habría tenido Nico Vázquez al enterarse de la situación.

"Nico Vazquez habría encarado al amante de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos", reveló Karina Iavícoli en Intrusos. "Es alguien muy cercano" agregó la panelista quedándose en silencio cuando sus compañeros le preguntaron si se trataba de Andrés Gil.

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil.

Nico Vázquez le dijo No a Lagertha de Vikingos por Gimena Accardi: las pruebas

Mientras siguen las repercusiones por la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez, salió a la luz un video del actor rechazando a Katherine Winnick la actriz que interpretó a la famosa Lagertha en la serie Vikingos.

Todo se dio cuando en el programa que conducía Nico Vázquez, Gime Accardi reconoció que tendría un permitido con el personaje Ragnar de Vikingo a lo que Nico fue por más y le mandó un mensaje a Lagertha.

“Miro tus ojos y veo el paraíso. Mi nombre es Nicolás Vázquez. Mi inglés es malo, pero mi personalidad es muy buena. Te amo, Lagertha... "Quiero ser tu Ragnar", decía Nico a cámara.

El video no pasó pesapercibido y la mismísima Katherine Winnick lo respondió. "Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subes a un avión? ¿Por qué no vienes a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo y mi escudero y guerrero personal?”, seguía volviéndose viral en minutos.