¿Andrea del Boca detrás del despido de una de las figuras más queridas de Telefé?

“Lo sacaron. Y yo cuando vi eso, dije ´¿de qué me preocupo, si por más que hagas lo que hagas, si sos hijos de, o conocido de…? No existe la meritocracia, chau, ¿qué me voy a preocupar? ´, y no fui nunca más a ningún lado. ¿Para qué quiero pertenecer a algo en donde no me siento parte y no me siento bien? Lo empecé a soltar y fui mucho más feliz”, siguió haciendo hincapié en el lazo entre Anna y Andrea.

Mientras tanto siguen corriendo versiones sobre el posible ingreso de la joven junto a su madre a la casa de Gran Hermano.

Cómo será la vuelta de Andrea del Boca en Gran Hermano

Yanina atorre aseguró que Andrea del Boca tiene todo listo para volver a Gran Hermano.

"Está cerrado el acuerdo para que Andrea del Boca vuelva a Gran Hermano", lanzó en SQP. "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite por el tema, no sólo de los dientes -que podría llegar a terminar con el tratamiento adentro-, sino por el Holter que tiene, ya que es muy delicado el tema de su presión", siguió.

"No es algo que la impida vivir, pero de repente, de la nada, tiene episodios donde le llega la presión a 20. Le dan picos muy grosos y tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada, que no es lo que le estaría pasando", agregó Yanina sobre la razón por la que Andrea del Boca no estaría ingresando a la casa en este momento.

yanina andrea del boca gran hermano El arreglo de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano.

En cuanto a cómo será su gran vuelta, la conductora deslizó que la producción está analizando distintas opciones. "El tema es que están viendo la forma de entrar. Puede ser con un repechaje o puede ser una especie de entrada triunfal. Y se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente de compañía en la casa", explicó.

Cuánto pidió Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

El ingreso de Grecia Colmenares no le habría caído nada bien a Andrea del Boca. "Está celosa", dijeron en el Diario de Mariana.

Si bien tras su caída Andrea del Boca aseguró que no volvería a la casa, en los últimos días su decisión habría cambiado y ya estaría todo organizao para que reeingrese en el repechaje. Además, salió a la luz que la actriz habría pedido un aumento de sueldo millonario que recibe por cada mes dentro del programa.

Ángel de Brito reveló que recibiría 1.800.000 pesos por día, en tanto que, mientras sigue afuera del programa y sin rueda de prensa está cobrando 550 mil.