¿Lo hundió? La reacción de Sabrina Rojas al mensaje de José Chatruc

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Lejos de dejarlo ahí, Sabrina Rojas no dudó en responderle aunque su mensaje causó toda una polémica entre los usuarios. “Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Si la gente te conociera sabría que la que está robando soy yo”, expresó.

Qué dijo José Chatruc de su romance con Sabrina Rojas

José Chatruc dio detalles de su flamante relación en la mesa de Juana Viale.

Tras su comentado viaje a Punta del Este donde confirmó por todo lo alto su relación, José Chatruc se mostró feliz por su presente y hasta habló de su situación con Sabrina Rojas, lanzando una picante indirecta a los pretendientes de la rubia.

"Las redes sociales acercan a todo el mundo. Hoy cualquiera te manda un mensaje. De hecho, a Sabrina muchos futbolistas le mandan mensajes… bastante, corten un poquito”, lanzó entre risas.

A pesar de esto, Chatruc reveló que están en un excelente momento en el que se tienen mucha confianza y que no se revisan el celular.

Qué opina Luciano Castro de la nueva relación de Sabrina Rojas

Tras su comentado viaje a Punta del Este donde confirmó por todo lo alto su relación, Sabrina Rojas se mostró feliz por su presente y hasta habló de su situación con Luciano Castro en especial cuando le preguntaron por la reacción del actor a su nuevo romance.

“A Castro le chu... un hue... con quién esté”, dijo mientras Rodrig Lussich bromeaba sobre el miedo de Chatruc a que Catro lo agarré a trompadas.

sabrina luciano martin fierro ¿Luciano Castro celoso de José Chatruc?

Si bien no quiso ahondar en detalles, Sabrina Rojas reveló que está en un buen momento con su ex. "Tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”, dijo la conductora.