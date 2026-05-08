Días atrás, Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa. Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.
Jesica Cirio rompió el silencio tras su viaje de compras a Madrid
La palabra de Jesica Cirio luego de sus fotos comprando en una de las tiendas más lujosas de España. Todos los detalles
En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo sobre el exorbitante gasto.
Ahora, tras la polémica que generaron las imágenes, Jesica Cirio rompió el silencio en Intrusos y aseguró que se encuentra alejada de los medios y sin estar al tanto de las noticias sobre su vida.
"No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder”, lanzó indiferente y habló de su trabajo actual. “Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos...”, indicó.
Los polémicos negocios de Nicolás Trombino, novio de Jesica Cirio
El periodista Tomás Díaz Cueto dio detalles explosivos de los negocios de Nicolas Trombino y estalló la polémica. Según reveló, Trombino tiene “vínculos un tanto extraños” como su sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro un exitosísimo empresario de 24 años que es mano derecha del sindicalista Luis Barrionuevo.
Ferro es CEO de una empresa en Miami que ofrece servicios de jets privados y de otra cuya dirección es la misma que una de las sedes del movimiento político del ex diputado. "¿Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?", dijo Díaz Cueto estallando las redes.