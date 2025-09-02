Su mánager lamentó el deceso: "Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente".

Graham Greene fue reconocido por su papel al interpretar a Kicking Bird, que le valió la nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Greene tuvo una prolífica carrera en cine y televisión, pero el papel que más satisfacciones le dio fue el de Kicking Bird o Ave que Patea en Dance With Wolves, cinta de 1990 que fue dirigida y protagonizada por Kevin Costner.

Por su papel de Kicking Bird, Graham Greene fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto, pero desafortunadamente no se llevó la estatuilla.

graham3 Gran película. Graham Greene brilló junto a Kevin Costner en Danza con Lobos.

Graham Greene también actuó en otras películas muy conocidas: Maverick, junto a Mel Gibson; Milagros Inesperados, con Tom Hanks; y Duro de Matar 3 al lado de Bruce Willis, entre otras.

Antes de ser actor trabajó en oficios variados, como electricista de sonido y obrero. Estudió arte dramático en el Centro de Teatro de Toronto en los años 70. Empezó en radio y teatro, especialmente en producciones de temática indígena.

Saltó a la fama en 1980 por sus apariciones en películas Running Brave y Revolution, protagonizada por Al Pacino. También ha tenido interpretaciones en Corazón trueno, Wind River, La saga Crepúsculo: Luna nueva o en The Last of Us, la famosa serie de HBO Max.