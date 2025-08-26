Disney Plus: de qué se trata la película El arte de vivir bajo la lluvia

Enzo (con la voz de Kevin Costner) es un golden retriever adoptado y criado por Denny Swift (Milo Ventimiglia), que lo nombra así por una leyenda en el deporte de las carreras, Enzo Ferrari.

El propio Denny se ha fijado en su objetivo de lograr el éxito como piloto de carreras y es especialmente hábil para conducir de manera segura y sin comprometer la técnica en condiciones difíciles, particularmente bajo la lluvia.

elarte1 El arte de vivir bajo la lluvia. Una gran propuesta de Disney Plus donde Kevin Costner sorprende en un papel poco habitual.

En el camino, el ejército de dos Denny y Enzo se expande cuando Denny se casa con Eve y los dos dan la bienvenida a su hija, Zoe, aunque Enzo no puede soportar a los padres ricos y snob de Eve.

A través de Enzo como un perro viejo y marchito, El arte de vivir bajo la lluvia sigue a Denny y su compañero canino desde la adolescencia hasta la vejez, a través de éxitos y fracasos, con la lealtad constante de Enzo a su dueño demostrando que el perro es realmente el mejor amigo del hombre.

Disney Plus: reparto de la película El arte de vivir bajo la lluvia

Milo Ventimiglia

Kevin Costner

Amanda Seyfried

Kathy Baker

Martin Donovan

Ryan Kiera Armstrong

Gary Cole

Trailer de la película El arte de vivir bajo la lluvia