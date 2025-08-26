Kevin Costner. En un papel poco convencional

Disney Plus tiene dentro de su catálogo de series y películas una cinta con Kevin Costner donde el reconocido actor juega un papel clave y poco convencional. Se trata de la película, El arte de vivir bajo la lluvia.

Enzo, un perro con un espíritu intrépido y aventurero, unido a su increíble naturaleza que le distingue del resto de animales de su especie, se cruza un día en su camino con Denny Swift (Milo Ventimiglia), un muchacho que se dedica al mundo del automovilismo y al que los expertos le han augurado un futuro muy prometedor como piloto.

Gran película y la tiene Disney Plus: El arte de vivir bajo la lluvia, es un filme donde a Kevin Costner se lo ve en otra faceta.

Entre ambos se creará un vínculo inexplicable, a la vez que genuino. Mientras, Swift se enfrenta a las pruebas que la vida le planta a cada paso, a través de los pensamientos de Enzo, el espectador podrá entender cómo este majestuoso perro hará todo lo posible para que su nueva familia pueda ser feliz a pesar de los contratiempos que se encuentren en el camino.

Disney Plus: de qué se trata la película El arte de vivir bajo la lluvia

Enzo (con la voz de Kevin Costner) es un golden retriever adoptado y criado por Denny Swift (Milo Ventimiglia), que lo nombra así por una leyenda en el deporte de las carreras, Enzo Ferrari.

El propio Denny se ha fijado en su objetivo de lograr el éxito como piloto de carreras y es especialmente hábil para conducir de manera segura y sin comprometer la técnica en condiciones difíciles, particularmente bajo la lluvia.

El arte de vivir bajo la lluvia. Una gran propuesta de Disney Plus donde Kevin Costner sorprende en un papel poco habitual.

En el camino, el ejército de dos Denny y Enzo se expande cuando Denny se casa con Eve y los dos dan la bienvenida a su hija, Zoe, aunque Enzo no puede soportar a los padres ricos y snob de Eve.

A través de Enzo como un perro viejo y marchito, El arte de vivir bajo la lluvia sigue a Denny y su compañero canino desde la adolescencia hasta la vejez, a través de éxitos y fracasos, con la lealtad constante de Enzo a su dueño demostrando que el perro es realmente el mejor amigo del hombre.

Disney Plus: reparto de la película El arte de vivir bajo la lluvia

  • Milo Ventimiglia
  • Kevin Costner
  • Amanda Seyfried
  • Kathy Baker
  • Martin Donovan
  • Ryan Kiera Armstrong
  • Gary Cole

Trailer de la película El arte de vivir bajo la lluvia

