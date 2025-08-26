navidad de golpe Lindsay Lohan y Chord Overstreet son los protagonistas de la película Navidad de golpe, disponible en Netflix.

Según la crítica de Decider sobre Navidad de golpe, "por fin una película navideña completa protagonizada por Lindsay Lohan".

Netflix: de qué trata la película Navidad de golpe

Navidad de golpe centra su trama en Sierra Belmont, interpretada por Lindsay Lohan, la hija de un magnate hotelero que sufre un accidente de esquí y pierde la memoria, terminando al cuidado del dueño modesto de un resort y su hija.

navidad de golpe (1) El personaje de linsday Lohan sufre un accidente en el que pierde la memoria y es rescatada por un padre soltero del que se enamora.

Sierra no tiene certezas respecto a su futuro profesional, pero su padre quiere cederle un puesto de su empresa. En el plano personal, está comprometida con Tad (George Young), un influencer más preocupado por vivir para el afuera que por disfrutar de su relación.

Cuando Sierra sufre un accidente de esquí con su prometido y pierde la memoria al chocar contra un árbol, justo su padre se va de viaje y su novio cae en otra zona, por lo cual se encuentra con un panorama desalentador: nadie parece estar buscándola. Entonces es rescatada por Jake Russell (Chord Overstreet), un padre soltero dueño de un modesto resort que la encuentra y la lleva al hospital.

Netflix: tráiler de la película Navidad de golpe

Embed - Navidad de golpe | Lindsay Lohan | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Navidad de golpe, película de Netflix

Lindsay Lohan como Sierra Belmont

Chord Overstreet como Jake Russell

George Young como Tad Fairchild

Jack Wagner como Beauregard Belmont

Olivia Perez como Avy

Chase Ramsey como Terry Carver

Sean J. Dillingham como Ralph

Antonio D. Charity como Sheriff Borden

navidad de golpe (2) La película Navidad de golpe está disponible en la plataforma de Netflix.

Dónde ver la película Navidad de golpe, según la zona geográfica