El catálogo de Netflix, que diariamente suma títulos para los gustos de todos los usuarios, es un éxito mundial con la serie Alguien tiene que morir, una producción mexicana de 2020 que, liderando un notable reparto, arrasa con su papel protagónico la actriz española Ester Expósito.
Netflix: la serie que se come a todas las demás y le da rienda suelta al amor prohibido
Esta serie de solo 3 capítulos, con Ester Expósito como una de las protagonistas, es un éxito entre todas las series y películas de Netflix