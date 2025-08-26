La actriz española Ester Expósito interpreta a Cayetana Aldama en la serie de Netflix. Foto: gentileza hola.com.

La actriz española Ester Expósito interpreta a Cayetana Aldama en la serie de Netflix. Foto: gentileza hola.com.

El catálogo de Netflix, que diariamente suma títulos para los gustos de todos los usuarios, es un éxito mundial con la serie Alguien tiene que morir, una producción mexicana de 2020 que, liderando un notable reparto, arrasa con su papel protagónico la actriz española Ester Expósito.

Destacada entre todas las series y películas de Netflix, la serie centra su relato ambientado en la España de los años cincuenta, y tiene como protagonista a un joven que regresa desde México acompañado de un amigo demasiado cercano, provocando un escándalo en la familia conservadora, incluyendo a su novia, que la esperaba para casarse.

Este drama que tiene de suspenso, crimen y romance, tiene un total de tres capítulos, que se sumaron al catálogo de Netflix a fines de 2020.

Esta serie de Netflix tiene uno de los repartos más destacados de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Alguien tiene que morir

Mientras Cayetana Almada (Ester Expósito) aguarda en México la llegada de España de Gabino Falcón (Alejandro Speitzer), su prometido con el que está por contraer matrimonio, todo se complica cuando esté llega muy bien acompañado. Junto con él llega Lázaro (Isaac Hernández), un amigo con el que comparte muchas horas de baile y mantienen algo más que una simple amistad. Cuando estaba preparado para el casamiento, la unión entre Cayetana y Gabino comienza a tambalear, a la vez que los padres de este no pueden dar crédito a lo que está pasando.

La serie de Netflix transcurre en la España conservadora de los años cincuenta.

Reparto de Alguien tiene que morir, serie de Netflix

  • Alejandro Speitzer (Gabino Falcón)
  • Isaac Henrández (Lázaro)
  • Carmen Maura (Amparo Falcón)
  • Ester Expósito (Cayetana Aldama)
  • Carlos Cuevas (Alonso Aldama)
  • Cecilia Suárez (Mina Falcón)
  • Ernesto Alterio (Gregorio Falcón)

Tráiler de Alguien tiene que morir, serie de Netflix

Dónde ver la serie Alguien tiene que morir, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Alguien tiene que morir se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Someone has to die se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Alguien tiene que morir se puede ver en Netflix.

