 Está en Netflix, tiene 7 capítulos y nada la supera en materia de suspenso

Netflix no para de sumar ofertas a su catálogo de series y películas para atrapar a todo el mundo. 7 capítulos lograron convertir a una serie, en una de las mejores historias del género de suspenso de los últimos 5 años, y es que la crítica ha caído rendida a los pies del recomendado relato: ¿Quién es Erin Carter?.

Todas las producciones estadounidenses de series y películas que llegan a Netflix, se convierten en verdaderos éxitos mundiales, sin importar el género al que pertenezca la historia. La serie se incorporó a la plataforma durante el 2023, para ser considerada, desde entonces, como una de las ofertas más exitosas del año en materia de suspenso y acción, lográndolo en solo 7 capítulos.

quien es erin carter 3
Esta serie se convirtió en la mejor oferta de acción de Netflix en el 2023

Mucho se especuló sobre si esta serie estaba basada en hechos reales, pero desde Netflix le pusieron punto final a la confusión de los suscriptores, revelando que es una ficción de principio a fin. La oferta se sumó al catálogo de series y películas, destacándose, por sobre las demás, por tratarse de una producción original y exclusiva de la plataforma, algo irresistible para los suscriptores.

7 capítulos bastaron para que la serie se destacara en todo el catálogo de series y películas de Netflix, combinando una historia, donde el suspenso y el drama, desbordan desde el primer minuto. La crítica especializada y los suscriptores, llevaron a que, desde la plataforma de streaming, no dudaran ni un minuto en posicionarla como una de las principales recomendaciones del género.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es considerada como una de las mejores historias de acción de la plataforma.

Embed - ¿Quién es Erin Carter? | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie ¿Quién es Erin Carter?

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie de 7 capítulos, ¿Quién es Erin Carter? centra su historia en: "Una mujer inglesa lleva una vida apacible en Barcelona hasta que un robo a mano armada en un supermercado termina exponiendo su pasado secreto... y violento".

La serie cuenta con una de las mayores valoraciones de Netflix en ofertas de suspenso y acción.

Quién es Erin Carter netflix (1)
7 capítulos fueron suficientes para que la serie escalara entre las más recomendadas de Netflix

Reparto de ¿Quién es Erin Carter?, serie de Netflix

  • Evin Ahmad como Erin Collantes
  • Sean Teale como Jordi
  • Douglas Henshall como Daniel Long
  • Susannah Fielding como Olivia
  • Charlotte Vega como Penelope
  • Indica Watson como Harper
  • Pep Ambros como Emilio

Dónde ver la serie ¿Quién es Erin Carter?, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: ¿Quién es Erin Carter? se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Who Is Erin Carter se puede ver en Netflix
  • España: ¿Quién es Erin Carter? se puede ver en Netflix.

