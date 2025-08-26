 Está en Netflix, tiene 7 capítulos y nada la supera en materia de suspenso

7 capítulos bastaron para que la serie se destacara en todo el catálogo de series y películas de Netflix, combinando una historia, donde el suspenso y el drama, desbordan desde el primer minuto. La crítica especializada y los suscriptores, llevaron a que, desde la plataforma de streaming, no dudaran ni un minuto en posicionarla como una de las principales recomendaciones del género.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es considerada como una de las mejores historias de acción de la plataforma.
Embed - ¿Quién es Erin Carter? | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie ¿Quién es Erin Carter?
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie de 7 capítulos, ¿Quién es Erin Carter? centra su historia en: "Una mujer inglesa lleva una vida apacible en Barcelona hasta que un robo a mano armada en un supermercado termina exponiendo su pasado secreto... y violento".
La serie cuenta con una de las mayores valoraciones de Netflix en ofertas de suspenso y acción.
Quién es Erin Carter netflix (1)
7 capítulos fueron suficientes para que la serie escalara entre las más recomendadas de Netflix
Reparto de ¿Quién es Erin Carter?, serie de Netflix
- Evin Ahmad como Erin Collantes
- Sean Teale como Jordi
- Douglas Henshall como Daniel Long
- Susannah Fielding como Olivia
- Charlotte Vega como Penelope
- Indica Watson como Harper
- Pep Ambros como Emilio
Dónde ver la serie ¿Quién es Erin Carter?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: ¿Quién es Erin Carter? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Who Is Erin Carter se puede ver en Netflix
- España: ¿Quién es Erin Carter? se puede ver en Netflix.