 Está en Netflix, tiene 7 capítulos y nada la supera en materia de suspenso

7 capítulos bastaron para que la serie se destacara en todo el catálogo de series y películas de Netflix, combinando una historia, donde el suspenso y el drama, desbordan desde el primer minuto. La crítica especializada y los suscriptores, llevaron a que, desde la plataforma de streaming, no dudaran ni un minuto en posicionarla como una de las principales recomendaciones del género.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es considerada como una de las mejores historias de acción de la plataforma.

Embed - ¿Quién es Erin Carter? | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie ¿Quién es Erin Carter?

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie de 7 capítulos, ¿Quién es Erin Carter? centra su historia en: "Una mujer inglesa lleva una vida apacible en Barcelona hasta que un robo a mano armada en un supermercado termina exponiendo su pasado secreto... y violento".

La serie cuenta con una de las mayores valoraciones de Netflix en ofertas de suspenso y acción.

Quién es Erin Carter netflix (1) 7 capítulos fueron suficientes para que la serie escalara entre las más recomendadas de Netflix

Reparto de ¿Quién es Erin Carter?, serie de Netflix

Evin Ahmad como Erin Collantes

Sean Teale como Jordi

Douglas Henshall como Daniel Long

Susannah Fielding como Olivia

Charlotte Vega como Penelope

Indica Watson como Harper

Pep Ambros como Emilio

Dónde ver la serie ¿Quién es Erin Carter?, según la zona geográfica