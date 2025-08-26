Netflix arrasa con una historia de 4 capítulos, basada en hechos reales y muy fuerte

Netflix arrasa con una historia de 4 capítulos

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas desbordado de opciones de todo tipo. Una serie llega directamente desde Brasil con una historia que promete ser la más fuerte de los últimos años, y es que apenas consta de cuatro capítulos, y tiene el plus de estar basada en hechos reales: Los cuatro de la Candelaria.

Nadie pone en duda que las series y películas de producción brasileña son de las mejores ofertas dramáticas que nos podemos encontrar originarias de Latinoamérica, y lo vemos en las ofertas de Netflix. Una serie se convirtió en un verdadero furor dentro del catálogo, y es que desde el minuto uno atrapó a los suscriptores, con un relato sumamente crudo, como nunca antes visto en la plataforma.

los cuatro de la candelaria 2
Esta serie trae una de las historias más fuertes de Brasil a Netflix

La serie trajo a Netflix un relato que está basado en uno de los hechos más crueles de Brasil, y es que dramatiza a la perfección la masacre ocurrida en el 1993, en donde 8 niños y un adulto fueron asesinados. Su llegada al catálogo de series y películas causó estragos entre los suscriptores, que la llevó a ser de las ofertas latinoamericanas más elegidas del momento, y es exclusiva de la plataforma.

Tan solo 4 capítulos, con una duración de 50 minutos cada uno de ellos, le bastaron a esta serie para contar con una de las mejores valoraciones de Netflix en lo que respecta a historias basadas en hechos reales. Estamos frente a un relato del catálogo de series y películas, donde la intensidad y las emociones que se manejan, no te dejarán moverte de la pantalla en ningún momento.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2024, y desde entonces aparece como una de las producciones latinoamericanas, más emotivas de la plataforma.

Embed - Los cuatro de la Candelaria | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Los cuatro de la Candelaria

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasilera de 4 capítulos y basado en hechos reales, Los cuatro de la Candelaria centra su historia en: "Un grupo de niños que viven en las calles encuentran los unos en los otros la esperanza y la resiliencia para soñar en futuros posibles… hasta que los azota la tragedia".

La serie fue un verdadero furor en Netflix, graficando una de las masacres más crudas en solo 4 capítulos.

los cuatro de la candelaria 3
La serie de Netflix tiene excelentes críticas

Reparto de Los cuatro de la Candelaria, serie de Netflix

  • Samuel Silva como Douglas
  • Patrick Congo como Sete
  • Wendy Queiroz como Pipoca
  • Andrei Marques como Jesus

Dónde ver la serie Los cuatro de la Candelaria

  • Argentina: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.

