Netflix arrasa con una historia de 4 capítulos, basada en hechos reales y muy fuerte

Tan solo 4 capítulos, con una duración de 50 minutos cada uno de ellos, le bastaron a esta serie para contar con una de las mejores valoraciones de Netflix en lo que respecta a historias basadas en hechos reales. Estamos frente a un relato del catálogo de series y películas, donde la intensidad y las emociones que se manejan, no te dejarán moverte de la pantalla en ningún momento.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2024, y desde entonces aparece como una de las producciones latinoamericanas, más emotivas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Los cuatro de la Candelaria
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasilera de 4 capítulos y basado en hechos reales, Los cuatro de la Candelaria centra su historia en: "Un grupo de niños que viven en las calles encuentran los unos en los otros la esperanza y la resiliencia para soñar en futuros posibles… hasta que los azota la tragedia".
La serie fue un verdadero furor en Netflix, graficando una de las masacres más crudas en solo 4 capítulos.
La serie de Netflix tiene excelentes críticas
Reparto de Los cuatro de la Candelaria, serie de Netflix
- Samuel Silva como Douglas
- Patrick Congo como Sete
- Wendy Queiroz como Pipoca
- Andrei Marques como Jesus
Dónde ver la serie Los cuatro de la Candelaria
- Argentina: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los cuatro de la Candelaria se puede ver en Netflix.