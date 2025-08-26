Netflix arrasa con una historia de 4 capítulos, basada en hechos reales y muy fuerte

Tan solo 4 capítulos, con una duración de 50 minutos cada uno de ellos, le bastaron a esta serie para contar con una de las mejores valoraciones de Netflix en lo que respecta a historias basadas en hechos reales. Estamos frente a un relato del catálogo de series y películas, donde la intensidad y las emociones que se manejan, no te dejarán moverte de la pantalla en ningún momento.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2024, y desde entonces aparece como una de las producciones latinoamericanas, más emotivas de la plataforma.

Embed - Los cuatro de la Candelaria | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Los cuatro de la Candelaria

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasilera de 4 capítulos y basado en hechos reales, Los cuatro de la Candelaria centra su historia en: "Un grupo de niños que viven en las calles encuentran los unos en los otros la esperanza y la resiliencia para soñar en futuros posibles… hasta que los azota la tragedia".

La serie fue un verdadero furor en Netflix, graficando una de las masacres más crudas en solo 4 capítulos.

los cuatro de la candelaria 3 La serie de Netflix tiene excelentes críticas

Reparto de Los cuatro de la Candelaria, serie de Netflix

Samuel Silva como Douglas

Patrick Congo como Sete

Wendy Queiroz como Pipoca

Andrei Marques como Jesus

Dónde ver la serie Los cuatro de la Candelaria