El relato de esta película, que actualmente arrasa entre las principales ofertas de época del catálogo de series y películas de Netflix, está basada en hechos reales. Su argumento es irrefutable, y es que hasta la crítica especializada se ha rendido a los pies de este film que cuenta con una duración apenas mayor a las dos horas.

Netflix decidió incorporar a esta película a su catálogo de series y películas en el 2025, y desde entonces es una de las ofertas de época más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.

Embed - EL PROFESOR MARSTON Y LA MUJER MARAVILLA | Tráiler subtitulado (HD)

Netflix: de qué trata la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de época subida de tono, El profesor Marston y la Mujer Maravilla centra su historia en: "Un matrimonio de psicólogos inicia una relación poliamorosa con su asistente de investigación, lo que inspira la creación de una superheroína icónica".

La película tiene todos los atractivos, y es por eso que los suscriptores la han llevado a lo más alto de Netflix en cuestión de semanas.

el profesor marston 1

Reparto de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, película de Netflix

Luke Evans como William Moulton Marston

Rebecca Hall como Elizabeth Holloway Marston

Bella Heathcote como Olive Byrne

Mónica Giordano como Mary

JJ Feild como Charles Guyette

Chris Conroy como Grant Gregory

Oliver Platt como Max Gaines

Christopher Paul Richards como Donn

Dónde ver la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla, según la zona geográfica