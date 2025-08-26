La película de Netflix que lo tiene todo: es de época

Si hay algo que destaca a Netflix, es su variado catálogo de series y películas. Una película se ha convertido en un furor mundial, con una historia de época que viene cautivando a los suscriptores gracias a un relato que apenas dura poco más de dos horas y que es uno de los relatos subidos de tono más buscados: El profesor Marston y la Mujer Maravilla.

No estamos hablando de cualquier oferta de Netflix, sino que estamos frente a una de las historias estadounidenses más completas y atrapantes de todo el catálogo de series y películas. Esta película cuenta con una interesante lista de puntos que la hacen irresistibles para los suscriptores, destacándose que es de época, basada en hechos reales, y obvio, subida de tono, todo en pocos meses.

La película cuenta con una historia que es una mezcla perfecta de drama y romance, la cual no se queda en el típico relato del género, sino que se diferencia de las demás ofertas de Netflix, por como se va entretejiendo con los tintes subidos de tono. Este relato del catálogo de series y películas no se destaca por algo en particular, sino más bien por como logró unificar todos estos detalles atractivos.

El relato de esta película, que actualmente arrasa entre las principales ofertas de época del catálogo de series y películas de Netflix, está basada en hechos reales. Su argumento es irrefutable, y es que hasta la crítica especializada se ha rendido a los pies de este film que cuenta con una duración apenas mayor a las dos horas.

Netflix decidió incorporar a esta película a su catálogo de series y películas en el 2025, y desde entonces es una de las ofertas de época más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de época subida de tono, El profesor Marston y la Mujer Maravilla centra su historia en: "Un matrimonio de psicólogos inicia una relación poliamorosa con su asistente de investigación, lo que inspira la creación de una superheroína icónica".

La película tiene todos los atractivos, y es por eso que los suscriptores la han llevado a lo más alto de Netflix en cuestión de semanas.

Reparto de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, película de Netflix

  • Luke Evans como William Moulton Marston
  • Rebecca Hall como Elizabeth Holloway Marston
  • Bella Heathcote como Olive Byrne
  • Mónica Giordano como Mary
  • JJ Feild como Charles Guyette
  • Chris Conroy como Grant Gregory
  • Oliver Platt como Max Gaines
  • Christopher Paul Richards como Donn

Dónde ver la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Prime Video.
  • España: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede alquilar en Apple TV.

