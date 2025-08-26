El relato de esta película, que actualmente arrasa entre las principales ofertas de época del catálogo de series y películas de Netflix, está basada en hechos reales. Su argumento es irrefutable, y es que hasta la crítica especializada se ha rendido a los pies de este film que cuenta con una duración apenas mayor a las dos horas.
Netflix decidió incorporar a esta película a su catálogo de series y películas en el 2025, y desde entonces es una de las ofertas de época más subidas de tono de toda la plataforma de streaming.
Embed - EL PROFESOR MARSTON Y LA MUJER MARAVILLA | Tráiler subtitulado (HD)
Netflix: de qué trata la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película de época subida de tono, El profesor Marston y la Mujer Maravilla centra su historia en: "Un matrimonio de psicólogos inicia una relación poliamorosa con su asistente de investigación, lo que inspira la creación de una superheroína icónica".
La película tiene todos los atractivos, y es por eso que los suscriptores la han llevado a lo más alto de Netflix en cuestión de semanas.
Reparto de El profesor Marston y la Mujer Maravilla, película de Netflix
- Luke Evans como William Moulton Marston
- Rebecca Hall como Elizabeth Holloway Marston
- Bella Heathcote como Olive Byrne
- Mónica Giordano como Mary
- JJ Feild como Charles Guyette
- Chris Conroy como Grant Gregory
- Oliver Platt como Max Gaines
- Christopher Paul Richards como Donn
Dónde ver la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede ver en Prime Video.
- España: la película El profesor Marston y la Mujer Maravilla se puede alquilar en Apple TV.