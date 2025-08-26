Netflix: de qué se trata la serie The Rain

La serie The Rain tiene 3 temporadas con 20 episodios. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su búnker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista.

therain Serie noruega. Alba August es la gran protagonista de la serie de Netflix, The Rain.

Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser.

Todos deberán enfrentarse al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocían.

Netflix: reparto de la serie The Rain

Alba August como Simone Anderson

Lucas Lynggaard Tønnesen como Rasmus Anderson

Mikkel Boe Følsgaard como Martin

Lukas Løkken como Patrick

Sonny Lindberg como Jean

Johannes Bah Kuhnke como Sten

Trailer de la serie The Rain

