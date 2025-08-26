Netflix: de qué se trata la serie The Rain
La serie The Rain tiene 3 temporadas con 20 episodios. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su búnker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista.
Serie noruega. Alba August es la gran protagonista de la serie de Netflix, The Rain.
Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser.
Todos deberán enfrentarse al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocían.
Netflix: reparto de la serie The Rain
- Alba August como Simone Anderson
- Lucas Lynggaard Tønnesen como Rasmus Anderson
- Mikkel Boe Følsgaard como Martin
- Lukas Løkken como Patrick
- Sonny Lindberg como Jean
- Johannes Bah Kuhnke como Sten
Trailer de la serie The Rain
Embed - The Rain | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie The Rain, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Rain se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Rain se puede ver en Netflix.
- España: la serie The Rain se puede ver en Netflix.