Alba August. La genial actriz noruega brilla con la serie de Netflix

Netflix tiene dentro de su catálogo a las mejores series y películas, como por ejemplo, esta producción noruega de solo 6 capítulos que triunfa en el mundo.

La serie The Rain narra la situación de Escandinavia seis años después desde que una gran catástrofe biológica aniquilara a casi toda la población. Dos hermanos deciden llegar al final de esta cuestión, por lo que se unen a un grupo de jóvenes para descubrir si hay un nuevo mundo.

therain1
Alba August. La talentosa actriz noruega, la rompe con la serie, The Rain.

En un camino muy peligroso, todos tienen la esperanza de que alguien de fuera tenga todas las respuestas.

Netflix: de qué se trata la serie The Rain

La serie The Rain tiene 3 temporadas con 20 episodios. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su búnker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista.

therain
Serie noruega. Alba August es la gran protagonista de la serie de Netflix, The Rain.

Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser.

Todos deberán enfrentarse al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocían.

Netflix: reparto de la serie The Rain

  • Alba August como Simone Anderson
  • Lucas Lynggaard Tønnesen como Rasmus Anderson
  • Mikkel Boe Følsgaard como Martin
  • Lukas Løkken como Patrick
  • Sonny Lindberg como Jean
  • Johannes Bah Kuhnke como Sten

Trailer de la serie The Rain

Embed - The Rain | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie The Rain, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie The Rain se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Rain se puede ver en Netflix.
  • España: la serie The Rain se puede ver en Netflix.

