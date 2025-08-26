La serie se destaca dentro del catálogo de series y películas entre las ofertas dramáticas, pero los suscriptores de Netflix no han dejado pasar de largo que se trata de uno de los relatos latinoamericanos más picantes y subidos de tono. Las escenas de sensualidad te llevarán al límite, y es que nada se le asemeja a este relato mexicano.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces ha pasado a ser considerada como la oferta mexica más subida de tono de la plataforma.
Embed - Donde hubo fuego | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie Donde hubo fuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie High Heat se puede ver en Netflix.
- España: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Donde hubo fuego
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie mexicana subida de tono, Donde hubo fuego centra su historia en: "Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial".
Pocos capítulos, drama y escenas subidas de tono, hacen de esta serie, algo único de Netflix.
Reparto de Donde hubo fuego, serie de Netflix
- Esmeralda Pimentel
- Iván Amozurrutia
- Eduardo Capetillo
- Itatí Cantoral
- Oka Giner
- Plutarco Haza
- Mauricio Hénao
- Polo Morín
- Antonio Sotillo
- Daniel Gama