Netflix conquista al mundo con una novela mexicana subida de tono

Netflix conquista al mundo con una novela mexicana subida de tono

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de joyas para todos los gustos. Una serie no ha parado de sumar reproducciones con una historia tan subida de tono, que ha llevado a que el mundo entero hable de ella, y es que solo tiene menos de 40 capítulos: Donde hubo fuego.

Más que serie, estamos al frente de una telenovela con todas sus letras, lo que puede entenderse como un formato clásico de producción mexicana. Poco le ha importado esto a los suscriptores de Netflix, y es que su relato dramático, con destacados tintes subidos de tono, es lo que la ha llevado a destacarse en el catálogo de series y películas.

donde hubo fuego 1

Estamos hablando de una serie que consta en total de 39 capítulos, y si bien para algunos puede resultar muchos, cada uno de estos duran cerca de 30 minutos, por lo que es ideal para ver y maratonear en la pantalla de Netflix. No es una oferta más en el catálogo de series y películas, sino que se trata de una historia donde el drama, acción y sensualidad se conjugan a la perfección

La serie se destaca dentro del catálogo de series y películas entre las ofertas dramáticas, pero los suscriptores de Netflix no han dejado pasar de largo que se trata de uno de los relatos latinoamericanos más picantes y subidos de tono. Las escenas de sensualidad te llevarán al límite, y es que nada se le asemeja a este relato mexicano.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces ha pasado a ser considerada como la oferta mexica más subida de tono de la plataforma.

Embed - Donde hubo fuego | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Donde hubo fuego, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie High Heat se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Donde hubo fuego

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie mexicana subida de tono, Donde hubo fuego centra su historia en: "Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial".

Pocos capítulos, drama y escenas subidas de tono, hacen de esta serie, algo único de Netflix.

donde hubo fuego 2

Reparto de Donde hubo fuego, serie de Netflix

  • Esmeralda Pimentel
  • Iván Amozurrutia
  • Eduardo Capetillo
  • Itatí Cantoral
  • Oka Giner
  • Plutarco Haza
  • Mauricio Hénao
  • Polo Morín
  • Antonio Sotillo
  • Daniel Gama

Temas relacionados:

Te puede interesar