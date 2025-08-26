La serie se destaca dentro del catálogo de series y películas entre las ofertas dramáticas, pero los suscriptores de Netflix no han dejado pasar de largo que se trata de uno de los relatos latinoamericanos más picantes y subidos de tono. Las escenas de sensualidad te llevarán al límite, y es que nada se le asemeja a este relato mexicano.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces ha pasado a ser considerada como la oferta mexica más subida de tono de la plataforma.

Dónde ver la serie Donde hubo fuego, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix .

. Estados Unidos: la serie High Heat se puede ver en Netflix .

. España: la serie Donde hubo fuego se puede ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Donde hubo fuego

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie mexicana subida de tono, Donde hubo fuego centra su historia en: "Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial".

Pocos capítulos, drama y escenas subidas de tono, hacen de esta serie, algo único de Netflix.

donde hubo fuego 2

Reparto de Donde hubo fuego, serie de Netflix