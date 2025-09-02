Londres, años 30, durante la era de la gran depresión. Los hermanos Michael (Ben Whishaw) y Jane Banks (Emily Mortimer), los personajes a quienes conocimos como niños en Mary Poppins (1964), han crecido. Ahora viven juntos con los tres hijos de Michael y su sirvienta Ellen (Julie Walters) en Cherry Tree Lane.
Después de que el joven sufra una dramática pérdida personal, la mágica niñera Mary Poppins (Emily Blunt) volverá a entrar en las vidas de la familia Banks, junto al optimista farolero Jack (Lin-Manuel Miranda).
Con el propósito de ayudar a que la familia redescubra la alegría y la fantasía que falta en sus vidas, Mary Poppins utilizará sus habilidades mágicas únicas para llevarles a un nuevo mundo colorido lleno de personajes peculiares como su excéntrica prima Topsy (Meryl Streep).
Disney Plus: de qué se trata la película El regreso de Mary Poppins
Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica.
Brillante actuación. Es la de Emily Blunt en El regreso de Mary Poppins.
Esta nueva secuela vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal.
La niñera viene acompañada de su amigo Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres
Disney Plus: reparto de la película El regreso de Mary Poppins
- Emily Blunt
- Lin-Manuel Miranda
- Ben Whishaw
- Meryl Streep
- Emily Mortimer
Trailer de la película El regreso de Mary Poppins
Embed - El Regreso de Mary Poppins | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD