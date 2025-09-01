Sin embargo, su proceso de sanación comienza cuando se reencuentran por casualidad tras su ruptura. Esta historia comienza con un misterioso mensaje de texto y reaviva su romance.
La serie Recuerda el amor se grabó en Capadocia, un lugar emblemático en Turquía famoso por sus paisajes únicos y su riqueza histórica. La región es conocida por sus chimeneas de hadas, pilares de roca formados por la erosión, que ofrecen un telón de fondo espectacular para la serie.
Disney Plus: de qué se trata la serie Recuerda el amor
La serie Recuerda el amor sigue a Günes, interpretada por Hande Ercel, una destacada editora e influencer que parece tenerlo todo, excepto estabilidad sentimental.
Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Deniz, un arquitecto de renombre interpretado por Bar Arduc. Un malentendido los unirá, desencadenando una intensa y transformadora historia de amor.
Romántica y divertida. Así es la serie turca, Recuerda el amor, está siendo sensación en Disney Plus.
Según reveló Birsen Altunta, Deniz y Günes se encuentran en un momento complicado de sus vidas. Ella ha sido plantada en el altar, mientras que él lidia con desilusiones sentimentales.
Ambos aprenderán a sanar sus heridas emocionales y redescubrirán lo que realmente buscan en una relación. Poco a poco, lo que comienza como una conexión inesperada se convertirá en un amor profundo y sincero.
Disney Plus: reparto de la serie Recuerda el amor
- Hande Ercel
- Bar Arduc
- Alper Saldran
- Begüm Akkaya
- Naz Göktan
Trailer de la serie Recuerda el amor
