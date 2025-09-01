Sin embargo, su proceso de sanación comienza cuando se reencuentran por casualidad tras su ruptura. Esta historia comienza con un misterioso mensaje de texto y reaviva su romance.

La serie Recuerda el amor se grabó en Capadocia, un lugar emblemático en Turquía famoso por sus paisajes únicos y su riqueza histórica. La región es conocida por sus chimeneas de hadas, pilares de roca formados por la erosión, que ofrecen un telón de fondo espectacular para la serie.

Disney Plus: de qué se trata la serie Recuerda el amor

La serie Recuerda el amor sigue a Günes, interpretada por Hande Ercel, una destacada editora e influencer que parece tenerlo todo, excepto estabilidad sentimental.

Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Deniz, un arquitecto de renombre interpretado por Bar Arduc. Un malentendido los unirá, desencadenando una intensa y transformadora historia de amor.

recuerda1 Romántica y divertida. Así es la serie turca, Recuerda el amor, está siendo sensación en Disney Plus.

Según reveló Birsen Altunta, Deniz y Günes se encuentran en un momento complicado de sus vidas. Ella ha sido plantada en el altar, mientras que él lidia con desilusiones sentimentales.

Ambos aprenderán a sanar sus heridas emocionales y redescubrirán lo que realmente buscan en una relación. Poco a poco, lo que comienza como una conexión inesperada se convertirá en un amor profundo y sincero.

Disney Plus: reparto de la serie Recuerda el amor

Hande Ercel

Bar Arduc

Alper Saldran

Begüm Akkaya

Naz Göktan

Trailer de la serie Recuerda el amor