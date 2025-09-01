Hande Ercel. La bella actriz turca sorprende en la serie de Disney Plus

Disney Plus tiene el mejor catálogo de series y películas turcas, en el 2025 estrenó un éxito que está sorprendiendo a los usuarios, Recuerda el amor.

La serie Recuerda el amor es la primera y más esperada serie que Disney Plus lanzó en la primera mitad de 2025, y desde su lanzamiento cautivó a los espectadores con su historia única.

Recuerda el amor. La maravillosa serie turca que está siendo el éxito en Disney Plus

La trama gira en torno a Güne, una reconocida editora, y Deniz, un arquitecto famoso. Ambos sobresalen en sus profesiones, pero enfrentan altibajos en el amor.

Sin embargo, su proceso de sanación comienza cuando se reencuentran por casualidad tras su ruptura. Esta historia comienza con un misterioso mensaje de texto y reaviva su romance.

La serie Recuerda el amor se grabó en Capadocia, un lugar emblemático en Turquía famoso por sus paisajes únicos y su riqueza histórica. La región es conocida por sus chimeneas de hadas, pilares de roca formados por la erosión, que ofrecen un telón de fondo espectacular para la serie.

Disney Plus: de qué se trata la serie Recuerda el amor

La serie Recuerda el amor sigue a Günes, interpretada por Hande Ercel, una destacada editora e influencer que parece tenerlo todo, excepto estabilidad sentimental.

Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Deniz, un arquitecto de renombre interpretado por Bar Arduc. Un malentendido los unirá, desencadenando una intensa y transformadora historia de amor.

Romántica y divertida. Así es la serie turca, Recuerda el amor, está siendo sensación en Disney Plus.

Según reveló Birsen Altunta, Deniz y Günes se encuentran en un momento complicado de sus vidas. Ella ha sido plantada en el altar, mientras que él lidia con desilusiones sentimentales.

Ambos aprenderán a sanar sus heridas emocionales y redescubrirán lo que realmente buscan en una relación. Poco a poco, lo que comienza como una conexión inesperada se convertirá en un amor profundo y sincero.

Disney Plus: reparto de la serie Recuerda el amor

  • Hande Ercel
  • Bar Arduc
  • Alper Saldran
  • Begüm Akkaya
  • Naz Göktan

Trailer de la serie Recuerda el amor

Embed - Ak Hatrla - Recuerda el amor Trailer En Español - Bar Arduç y Hande Erçel

