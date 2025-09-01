Messi llegó al predio de Ezeiza para preparar su último partido de local con la Selección argentina

Aunque aún faltan sumarse algunos jugadores el primer entrenamiento será este lunes en vistas del encuentro del jueves ante Venezuela, en el Monumental.
Una ausencia y una duda para Lionel Scaloni
Enzo Fernández, suspendido, es el gran ausente de la Selección argentina para cerrar las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador aunque Alexis Mac Allister tiene una molestia que lo pone en duda al menos para el partido del jueves.
julian 1
Julián Álvarez se sumó al plantel en Ezeiza.
El volante jugó 60' para el Liverpool el domingo y esperan por su evolución en las próximas horas.
La lista de convocados de la Selección argentina
- Emiliano Martínez
- Walter Benítez
- Gerónimo Rulli
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Leonardo Balerdi
- Juan Foyth
- Nicolás Tagliafico
- Marcos Acuña
- Julio Soler
- Alexis Mac Allister
- Exequiel Palacios
- Alan Varela
- Leandro Paredes
- Thiago Almada
- Nicolás Paz
- Rodrigo De Paul
- Giovani Lo Celso
- Claudio Echeverri
- Franco Mastantuono
- Valentín Carboni
- Giuliano Simeone
- Julián Álvarez
- Nicolás González
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- José Manuel López