Messi llegó al predio de Ezeiza para preparar su último partido de local con la Selección argentina

Vestido de negro, el capitán llegó después de perder la final de la Leagues Cup en Seattle y quedó concentrado en vistas del que será su último partido como local en la Selección argentina, salvo que la AFA organice un amistoso antes del Mundial del año que viene.

de paul 1 De Paul llegó con Messi y con un look deportivo.

Como es habitual, Messi y sus compañeros fueron llegando al predio de Ezeiza, posaron para las cámaras y fueron recibidos por Chiqui Tapia quien expresó en las redes: "Modo Scaloneta activado".