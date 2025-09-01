Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Messi llegó al predio de Ezeiza para preparar su último partido de local con la Selección argentina

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, llegaron este lunes al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección argentina.

Por UNO
Messi, de negro, llegó desde Estados Unidos.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, llegaron este lunes al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección argentina en vistas de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Vestido de negro, el capitán llegó después de perder la final de la Leagues Cup en Seattle y quedó concentrado en vistas del que será su último partido como local en la Selección argentina, salvo que la AFA organice un amistoso antes del Mundial del año que viene.

De Paul llegó con Messi y con un look deportivo.

Como es habitual, Messi y sus compañeros fueron llegando al predio de Ezeiza, posaron para las cámaras y fueron recibidos por Chiqui Tapia quien expresó en las redes: "Modo Scaloneta activado".

Aunque aún faltan sumarse algunos jugadores el primer entrenamiento será este lunes en vistas del encuentro del jueves ante Venezuela, en el Monumental.

Una ausencia y una duda para Lionel Scaloni

Enzo Fernández, suspendido, es el gran ausente de la Selección argentina para cerrar las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador aunque Alexis Mac Allister tiene una molestia que lo pone en duda al menos para el partido del jueves.

Julián Álvarez se sumó al plantel en Ezeiza.

El volante jugó 60' para el Liverpool el domingo y esperan por su evolución en las próximas horas.

La lista de convocados de la Selección argentina

  • Emiliano Martínez
  • Walter Benítez
  • Gerónimo Rulli
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Leonardo Balerdi
  • Juan Foyth
  • Nicolás Tagliafico
  • Marcos Acuña
  • Julio Soler
  • Alexis Mac Allister
  • Exequiel Palacios
  • Alan Varela
  • Leandro Paredes
  • Thiago Almada
  • Nicolás Paz
  • Rodrigo De Paul
  • Giovani Lo Celso
  • Claudio Echeverri
  • Franco Mastantuono
  • Valentín Carboni
  • Giuliano Simeone
  • Julián Álvarez
  • Nicolás González
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López

