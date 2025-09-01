Esta breve rutina ofrecerá impactantes resultados en pocos días.

Para bajar de peso en pocos días, no solo será necesario consolidar una alimentación saludable. Bien sabemos que el ejercicio es fundamental para lograr este objetivo, por eso hoy te propongo poner en práctica una rutina de entrenamiento que solo te quitará 5 minutos de tu día. En un mes verás los resultados.

La rutina de 5 minutos diarios que ayuda a quemar grasa y bajar de peso en 28 días

En el mundo del fitness encontramos ejercicios de la más variada índole, los cuales nos permiten trabajar distintos grupos musculares y mejorar nuestro físico. Sin embargo, si solamente buscamos adelgazar, con esta sencilla rutina de unos pocos minutos, lograremos resultados impactantes.

En concreto, una investigación publicada en European Journal of Applied Physiology, bajo el nombre ‘Efectos de las estocadas insertadas al caminar (marcha excéntrica) sobre la fuerza muscular de las extremidades inferiores, la función física y cognitiva de caminantes habituales’, reveló que los ejercicios excéntricos son la clave para bajar de peso en pocos días, más aún en personas sedentarias.

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad Edith Cowan de Australia, se centró en un grupo de personas sedentarias, las cuales siguieron un programa de entrenamiento de cuatro semanas (28 días). Los pacientes debían realizar ejercicios excéntricos, como flexiones contra la pared, sentadillas y elevaciones de talones.

Estos ejercicios permitieron resaltar la fase excéntrica del movimiento muscular, es decir, cuando el músculo se extiende o estira mientras soporta una carga determinada de peso. Así, los participantes mostraron mejoras significativas tanto en el incremento de masa muscular, como en la resistencia física. Esto permitió quemar grasas a mayor velocidad, logrando así bajar de peso en pocos días.

Estos ejercicios se recomiendan especialmente a personas sedentarias.

En este sentido, la investigación determinó que una rutina de 5 minutos diarios, con 10 repeticiones por ejercicio excéntrico, será más que suficiente para notar estos cambios. Sin embargo, es menester resaltar que esto está apuntado a personas sedentarias. En cambio, aquellas que entrenan con frecuencia encontrarán los resultados en una mayor cantidad de semanas.

La explicación radica, según la investigación, es que el ejercicio breve ayudará a activar los músculos de las personas sedentarias, permitiéndoles así a integrar la actividad física a su vida diaria de forma paulatina.

Estos ejercicios son aptos para todas las edades.

En cuanto a los ejercicios excéntricos más simples de desarrollar, los especialistas sugieren sentarse y pararse lentamente en una silla, bajar escaleras con control, realizar sentadillas o trabajar bíceps con una banda elástica.

