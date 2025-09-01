entrenamiento ejercicio

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad Edith Cowan de Australia, se centró en un grupo de personas sedentarias, las cuales siguieron un programa de entrenamiento de cuatro semanas (28 días). Los pacientes debían realizar ejercicios excéntricos, como flexiones contra la pared, sentadillas y elevaciones de talones.

Estos ejercicios permitieron resaltar la fase excéntrica del movimiento muscular, es decir, cuando el músculo se extiende o estira mientras soporta una carga determinada de peso. Así, los participantes mostraron mejoras significativas tanto en el incremento de masa muscular, como en la resistencia física. Esto permitió quemar grasas a mayor velocidad, logrando así bajar de peso en pocos días.

ejercicio Estos ejercicios se recomiendan especialmente a personas sedentarias.

En este sentido, la investigación determinó que una rutina de 5 minutos diarios, con 10 repeticiones por ejercicio excéntrico, será más que suficiente para notar estos cambios. Sin embargo, es menester resaltar que esto está apuntado a personas sedentarias. En cambio, aquellas que entrenan con frecuencia encontrarán los resultados en una mayor cantidad de semanas.

La explicación radica, según la investigación, es que el ejercicio breve ayudará a activar los músculos de las personas sedentarias, permitiéndoles así a integrar la actividad física a su vida diaria de forma paulatina.

adultos mayores ejercicio entrenamiento Estos ejercicios son aptos para todas las edades.

En cuanto a los ejercicios excéntricos más simples de desarrollar, los especialistas sugieren sentarse y pararse lentamente en una silla, bajar escaleras con control, realizar sentadillas o trabajar bíceps con una banda elástica.