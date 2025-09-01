Por qué no hay que hacer reposo cuando nos duele la espalda, según una neurocirujana

Pasarse todo el día frente a la computadora, o incluso algo tan simple como cargar las bolsas del supermercado, son solo algunas de las posibles causas del dolor de espalda.
El dolor de espalda es algo común, pero aún persisten varios mitos sobre el tema. Uno de esos mitos asegura que, ante el dolor de espalda, lo mejor es hacer reposo. Sin embargo, la Dra. Meghan Murphy, neurocirujana en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, explica por qué no debemos recostarnos y hacer reposo cuando sentimos este tipo de dolor.
Mito: El reposo absoluto mejorará mi dolor de espalda
El dolor de espalda es una distensión muscular, por lo que tomarse las cosas con calma durante unos días puede ayudar a reducir este dolor o molestia. Sin embargo, el reposo en cama también puede prolongar, o incluso agravar, el dolor de espalda.
Si el dolor en la espalda se debe a una compresión nerviosa, un problema de disco o una degeneración articular, la inactividad puede provocar rigidez muscular, empeoramiento del dolor, pérdida de condición física y más discapacidad. Es por ello que siempre se aconseja (ante cualquier tipo de dolor), realizar una consulta con un profesional.
"En estos casos, se recomienda modificar las actividades, optar por ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, y evitar movimientos como agacharse, torcerse o levantar peso. Mantener cierto grado de actividad física puede ayudar a recuperarse más rápido", asegura la Dra. Murphy.
Algunas personas creen que realizar ejercicio (como por ejemplo caminar, correr, ejercicios de yoga) puede ayudar a evitar y reducir los dolores de espalda.
La Dra. Murphy asegura que los ejercicios y la actividad física sirven para controlar y prevenir el dolor de espalda. Por ejemplo, lo mejor es realizar ejercicios para fortalecer los músculos del core. Además, mantenernos activos puede mejorar la flexibilidad y mantener un peso saludable pueden contribuir a una espalda más sana.