Por qué no hay que hacer reposo cuando nos duele la espalda, según una neurocirujana

El dolor de espalda es una distensión muscular, por lo que tomarse las cosas con calma durante unos días puede ayudar a reducir este dolor o molestia. Sin embargo, el reposo en cama también puede prolongar, o incluso agravar, el dolor de espalda.

Espalda Ante un dolor de espalda agudo, se recomienda evitar el reposo absoluto.

Si el dolor en la espalda se debe a una compresión nerviosa, un problema de disco o una degeneración articular, la inactividad puede provocar rigidez muscular, empeoramiento del dolor, pérdida de condición física y más discapacidad. Es por ello que siempre se aconseja (ante cualquier tipo de dolor), realizar una consulta con un profesional.

"En estos casos, se recomienda modificar las actividades, optar por ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, y evitar movimientos como agacharse, torcerse o levantar peso. Mantener cierto grado de actividad física puede ayudar a recuperarse más rápido", asegura la Dra. Murphy.

¿Podemos hacer ejercicio cuando tenemos dolor de espalda?

Algunas personas creen que realizar ejercicio (como por ejemplo caminar, correr, ejercicios de yoga) puede ayudar a evitar y reducir los dolores de espalda.

Dolor espalda (2) El dolor de espalda puede calmarse con ejercicios específicos.

La Dra. Murphy asegura que los ejercicios y la actividad física sirven para controlar y prevenir el dolor de espalda. Por ejemplo, lo mejor es realizar ejercicios para fortalecer los músculos del core. Además, mantenernos activos puede mejorar la flexibilidad y mantener un peso saludable pueden contribuir a una espalda más sana.