Mejor que las flexiones: el ejercicio infalible para fortalecer brazos y eliminar las alas de murciélago

El mismo se puede hacer tanto en el gimnasio como así también en casa, ya que requiere simplemente el uso de mancuernas. Por lo tanto, no tendrás excusa para ponerlo en práctica y así decirle adiós a las alas de murciélago.

brazos ejercicio Solo con dos mancuernas lograrás tonificar brazos y ponerle fin a las alas de murciélago.

Si prefieres hacer este ejercicio de brazos en el gimnasio, deberás respetar las siguientes indicaciones:

Buscar un banco, inclinarlo a 45 grados y colocar el pecho sobre el espaldar. Los pies deben estar firmes en el piso.

Agarrar las pesas con los brazos extendidos y los puños mirando hacia dentro.

Activar glúteos, core y colocar los hombros hacia atrás.

Levantar el peso contrayendo los bíceps y llevando las manos hacia los hombros. Mantener 2 segundos y volver a extender.

Hacer cuatro series de 10 repeticiones cada una.

Por otro lado, si quieres hacer este ejercicio en casa, tendrás que respetar las siguientes pautas:

Hacer una sentadilla profunda con los pies abiertos un poco más que la anchura de los hombros

Mantener el torso erguido, tomar las mancuernas y dejar que los brazos caigan hacia delante de las piernas.

Llevar las mancuernas hacia los hombros y luego bajarlas hasta extender los brazos.

Realizar tres series de 10 repeticiones cada una.

Con este sencillo ejercicio, podrás fortalecer los brazos y combatir las alas de murciélago. Lo único que deberás tener en cuenta es el peso de las mancuernas, ya que si es excesivo, provocará una lesión.